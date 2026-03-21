इजरायल की 'तीसरी आंख' खरीदने की तैयारी, इसकी खासियत जान हो जाएंगे दंग

अपनी लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) इजरायल की रॉक्स एयर-लॉन्च्ड क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल के अधिग्रहण और उसके बाद घरेलू स्तर पर इसके निर्माण का मूल्यांकन कर रही है. यह विचार सुखोई Su-30MKI लड़ाकू विमान से इस उन्नत हथियार के बेहद सफल परीक्षण के बाद हुआ है.

अंडमान में सफल परीक्षण

यह पहल अप्रैल 2024 में आईएएफ द्वारा क्रिस्टल मेज-2 के नाम से जानी जाने वाली इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद गति पकड़ गई. रणनीतिक बल कमान की देखरेख में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किए गए इस परीक्षण ने मिसाइल की ऑपरेशनल क्षमता को प्रमाणित किया.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने "स्टैंड-ऑफ" क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे प्रक्षेपण करने वाला विमान 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी से शत्रु क्षेत्र में स्थित लक्ष्यों को सटीक रूप से भेदने में सक्षम हो गया, जिससे पायलट और विमान दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम की पहुंच से सुरक्षित रहे.

एडवांस हैं मारक क्षमताएं

इजरायल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा विकसित, रॉक्स मिसाइल को अत्यधिक किलेबंद रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने के लिए डिजाइन किया गया है. यह जटिल युद्धक्षेत्रों में नेविगेट करने के लिए पहले के युद्धों में सिद्ध हो चुकी सिस्टम की तकनीकों का उपयोग करती है.

मिसाइल की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

रेंज और गति: मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 250 से 300 किलोमीटर है और यह आधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क से बचने और सुरक्षित रहने के लिए अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान सुपरसोनिक गति से गोता लगाती है. गाइडेंस सिस्टम: यह मध्य-मार्ग उड़ान के लिए जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (आईएनएस) और जीपीएस पर निर्भर करती है, और अंतिम मार्गदर्शन के लिए उन्नत इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और एंटी रैडिएशन खोजकर्ताओं पर निर्बाध रूप से स्विच करती है. यह जीपीएस-रहित वातावरण में भी सटीक निशाना सुनिश्चित करता है. इससे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है. वारहेड विकल्प: यह हथियार 500 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, जिसे भूमिगत बंकरों को नष्ट करने के लिए गहरी पैठ के लिए, या रडार प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों जैसे सतह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए एक विस्फोट-विखंडन इकाई के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है.

घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना

अपनी मारक क्षमता को पूरी तरह से सुसज्जित करने के लिए, भारतीय वायु सेना लगभग 200 मिसाइलों का प्रारंभिक ऑर्डर देने की योजना बना रही है. इतनी संख्या में मिसाइलों की खरीद आर्थिक रूप से व्यवहार्य मानी जा रही है, जिससे स्थानीय असेंबली और विनिर्माण लाइन स्थापित करना उचित होगा.

इजरायली निर्माता के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) समझौते को अंतिम रूप देने के लिए एक भारतीय निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी के साथ प्रारंभिक बातचीत पहले ही हो चुकी है. यदि यह सौदा अंतिम रूप ले लेता है, तो रैम्पेज मिसाइल को लेकर चल रही बातचीत के बाद, रॉक्स भारत में घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित दूसरी इजरायली एयर लॉन्च स्ट्राइक मिसाइल बन जाएगी.

सामरिक निहितार्थ

क्रिस्टल मेज़-2 की संभावित खरीद और स्वदेशी उत्पादन सैन्य विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है. यह भारतीय वायु सेना की वर्षों से सेवा कर रही पुरानी एजीएम-142 पोपाये (क्रिस्टल मेज़ 1) मिसाइलों का अगली पीढ़ी का उन्नत संस्करण है.

भारतीय वायु सेना की तात्कालिक सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, रॉक्स मिसाइल के लिए एक स्थानीय विनिर्माण केंद्र स्थापित करने से देश भविष्य में एक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो सकता है.

पारस्परिक औद्योगिक सहयोग समझौतों के तहत, स्थानीय स्तर पर उत्पादित इकाइयों को अंततः मित्र सहयोगी देशों को निर्यात किया जा सकता है या यहां तक ​​कि इजरायल को भी आपूर्ति की जा सकती है, जिससे वैश्विक एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति में उल्लेखनीय विस्तार होगा.

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