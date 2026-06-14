नागौद राजघराना विवाद: बाबा राजा ने NDTV को बताई गोलीकांड में योगिता सिंह vs सुनीता सिंह की इनसाइड स्टोरी

- MP के सतना जिले के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में परिवारिक विवाद के दौरान गोलीकांड हुआ था
- रूपेंद्र सिंह उर्फ बाबा राजा ने बताया कि उनकी पत्नी योगिता सिंह के साथ पेट्रोल पंप संचालन को लेकर विवाद था
- बाबा राजा ने कहा कि गोलीकांड में सुनीता सिंह ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसका असर योगिता सिंह पर पड़ा था
Rupendra Singh Baba Raja Interview: मध्य प्रदेश के सतना जिले में नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में हुआ हाईप्रोफाइल गोलीकांड इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. नागौद विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे रूपेंद्र सिंह उर्फ 'बाबा राजा' ने एनडीटीवी से खास बातचीत में पूरे मामले में बेबाकी से अपनी बात रखी. साथ ही न केवल कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं बल्कि गोलीकांड में योगिता सिंह vs सुनीता सिंह की इनसाइड स्टोरी भी बताई है.
'पीछे के रास्ते से आईं पत्नी, फिर मुझ पर हुआ जानलेवा हमला'
इंटरव्यू में बाबा राजा ने बताया कि उनकी पत्नी योगिता सिंह के साथ कुछ व्यक्तिगत विवाद थे, जिन्हें वह सार्वजनिक नहीं करना चाहते. घटना वाले दिन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोपहर में करीब साढ़े तीन बजे पीछे वाले रास्ते से मेरी पत्नी योगिता सिंह आईं. मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप यहां कैसे आईं, बैठिए. इसी बीच पीछे से मुझ पर अचानक हमला कर दिया गया. हमले के कारण मेरा सिर पत्थर की टेबल से टकरा गया और मेरा चश्मा भी टूट गया.
बिजनेस पार्टनर सुनीता ने जान बचाने के लिए की थी फायरिंग
बिजनेस पार्टनर सुनीता सिंह द्वारा पत्नी योगिता सिंह को गोली मारे जाने के सवाल पर बाबा राजा ने सुनीता का बचाव किया. उन्होंने कहा कि सुनीता ने किसी की जान लेने के इरादे से गोली नहीं चलाई थी. वे बोले, "सुनीता ने मेरी और खुद की जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में फायरिंग की थी. गोली वहां से रिफ्लेक्ट (टकराकर) होकर योगिता के पेट में लग गई. इसके बाद सभी लोग वहां से निकल गए, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार डालते."
संपत्ति का विवाद नहीं, अब पत्नी से लूंगा तलाक
पारिवारिक कलह पर बात करते हुए बाबा राजा ने कहा कि पेट्रोल पंप के संचालन को लेकर पत्नी योगिता सिंह से उनकी अनबन हुई थी, जिसके बाद वह अपने मायके (पीहर) चली गईं. वह न तो उन्हें समय देती थीं और न ही अपने बेटे को. उनका ज्यादातर समय मायके में ही बीतता था.
कोर्ट में पहले से चल रहा है केस
रूपेंद्र सिंह बाबा राजा ने खुलासा किया कि पत्नी योगिता सिंह के साथ संबंधों में आई कड़वाहट और दूरी को खत्म करने के लिए उन्होंने साल 2024 में सतना न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की थी. हालांकि, योगिता सिंह की ओर से इस याचिका पर अब तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही उन्होंने कोर्ट के नोटिस रिसीव किए, जिससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.
पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ और 8 लाख की लूट का आरोप
बाबा राजा ने इस विवाद के पीछे एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने सबसे पहले उनके पेट्रोल पंप के अंदर जमकर तोड़फोड़ की. आरोपी वहां कैश काउंटर में रखे आठ लाख रुपये नकद लूट ले गए और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर (DVR) भी उखाड़कर अपने साथ ले गए. उन्होंने बताया कि चूंकि पेट्रोल पंप अभी भी कागजों में योगिता के नाम पर है, इसलिए फिलहाल सुनीता सिंह वहां मैनेजर के तौर पर काम देख रही थीं.
क्या है पूरा नागौद राजघराना मामला?
एमपी सतना जिले के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में रूपेंद्र कुमार उर्फ बाबा राजा और उनकी पत्नी योगिता सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. इसी पारिवारिक विवाद के निपटारे के लिए 11 जून 2026 को योगिता सिंह अपने भाइयों और कुछ परिजनों के साथ परसमनिया गढ़ी पहुंची थीं.
बातचीत के दौरान वहां विवाद अचानक बेहद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इसी दौरान बाबा राजा की बिजनेस पार्टनर सुनीता सिंह ने अपनी 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायर कर दिए. गोली लगने से योगिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें सतना के अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद रीवा के विंध्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है.
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