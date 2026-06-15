E100 से भी चलेगी Hero Splendor, एथनॉल बाइक खरीदने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं

New Delhi: देश की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने हाल ही में E20 से E85 इथेनॉल पर चलने वाली स्प्लेंडर प्लस फ्लेक्स फ्यूल (Hero Splendor+ Flex Fuel) को लॉन्च किया है. लेकिन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के 100% शुद्ध इथेनॉल (E100) ईंधन को कानूनी मंजूरी देने के बाद ग्राहक बड़ी उलझन में पड़ गए हैं. 82710 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली इस नई स्प्लेंडर की डिलीवरी जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है. ऐसे में हर ग्राहक जानना चाहता है कि क्या E100 नियम आने के बाद E85 क्षमता वाली बाइक खरीदना घाटे का सौदा है? आइए इस तकनीकी पेंच का सीधा सच समझते हैं...

क्या E100 से E85 स्प्लेंडर का इंजन खराब होगा?

यह डर बिल्कुल जायज है कि अगर आप E85 के लिए बने इंजन में सीधे 100% शुद्ध इथेनॉल (E100) डालेंगे, तो गाड़ी को नुकसान हो सकता है. सीधे E100 का इस्तेमाल करने से बाइक में मुख्य रूप से दो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं:-

100 परसेंट इथेनॉल को जलने के लिए इंजन के अंदर हवा और ईंधन के एक बिल्कुल अलग मिक्चर की जरूरत होती है. E85 के हिसाब से सेट किया गया इंजन का कंप्यूटर (ECU) अगर सीधे E100 पर चलाया जाए, तो इंजन से खटखटाहट की आवाज आने लगेगी और आपकी गाड़ी का पिकअप टूट जाएगा. शुद्ध इथेनॉल की एक बड़ी कमजोरी है कि यह ज्यादा ठंड में या सुबह के समय बहुत मुश्किल से आग पकड़ता है. दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बाजार होने के बावजूद, ब्राजील जैसे देशों में भी E100 के साथ थोड़ा पेट्रोल मिक्स किया जाता है, ताकि सुबह के वक्त आपकी बाइक बिना किसी नखरे के एक सेल्फ में स्टार्ट हो सके.

आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित! कंपनी का मास्टरस्ट्रोक

इन बातों को सुनकर लग सकता है कि अभी नई स्प्लेंडर लेना गलत है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है. आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं. हीरो के इंजीनियरों ने इस फ्लेक्स फ्यूल इंजन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. कंपनी ने इस बाइक की लॉन्चिंग के वक्त ही कहा था कि, 'हमने इस नए फ्लेक्स-फ्यूल इंजन को बनाते समय 36 बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं. इसमें जंग न लगने वाला खास फ्यूल पंप और इथेनॉल-रेसिस्टेंट रबर का इस्तेमाल हुआ है. भविष्य में जब E100 अनिवार्य होगा, तो महज एक छोटे सॉफ्टवेयर अपडेट या मामूली पार्ट बदलाव से इस बाइक को E100 रेडी बनाया जा सकेगा.'

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100% इथेनॉल बाइक का इंतजार क्यों है घाटे का सौदा?

अगर आप यह सोचकर खरीदारी टाल रहे हैं कि पूरी तरह E100 वाली बाइक ही खरीदेंगे, तो आपको भारी व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि अभी सिर्फ E100 को नियम के तौर पर मंजूरी मिली है, लेकिन देश के हर कोने में इसके पंप और सप्लाई पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है.

क्या आपको स्प्लेंडर फ्लेक्स फ्यूल खरीदनी चाहिए?

अगर आप लगातार बढ़ते पेट्रोल के दामों से बचना चाहते हैं और पर्यावरण की भलाई में योगदान देना चाहते हैं, तो यह बाइक आपके लिए एक पैसा-वसूल डील है. आने वाले कई सालों तक यह बाइक सरकार के हर नियम पर खरी उतरेगी. फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह आपको ईंधन चुनने की आजादी देती है, इसलिए नई स्प्लेंडर को चुनना आज के समय का सबसे स्मार्ट फैसला है.