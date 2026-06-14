UPSC Prelims Result 2026 Live: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा दे चुके लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आयोग किसी भी वक्त आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट (PDF format) जारी कर सकता है. आपको बता दें कि इस साल सिविल सर्विसेज के 933 और भारतीय वन सेवा (IFoS) के 80 पदों को मिलाकर कुल 1,013 वैकेंसी के लिए करीब 5.49 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे.

15 से 17 दिनों में रिजल्ट का ट्रेंड

इस बार यूपीएससी ने 24 मई को प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की थी. इसके बाद आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए महज चार दिन बाद, यानी 28 मई को ही प्रोविजनल आंसर की (Provisional Answer Key) जारी कर दी थी. पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो आयोग परीक्षा के 15 से 17 दिनों के भीतर रिजल्ट घोषित कर देता है. पिछले साल यानी 2025 में भी 25 मई को हुई परीक्षा का रिजल्ट 11 जून को जारी कर दिया गया था. इस लिहाज से 5 लाख से ज्यादा छात्र अब किसी भी समय अपना रिजल्ट आने की उम्मीद कर रहे हैं.

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