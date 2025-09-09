विज्ञापन
बिना जामन के घर पर जमाएं हलवाई जैसी मोटी और गाढ़ी दही, अपनाइए हरी मिर्च वाला देसी जुगाड़

Desi jugaad: बिना जामन के भी अब घर पर आसानी से दही जमाया जा सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हरी मिर्च वाला देसी जुगाड़ आपके कितना काम आ सकता है.

Make Curd with help of Green Chilli: गर्मी का मौसम आते ही दही हर घर की ज़रूरत बन जाता है. लंच हो या डिनर, बिना दही के कुछ लोगों का खाना अधूरा लगता है. आमतौर पर लोग बाजार से दही खरीदते हैं या घर पर जमाते हैं, लेकिन घर पर दही जमाने के लिए जामन यानी पहले से जमा दही होना ज़रूरी है. अब सवाल ये है कि अगर जामन न हो तो दही कैसे जमाएंगे?

हरी मिर्च का देसी जुगाड़ (bina jaman dahi jamane ka tarika)

कंटेंट क्रिएटर अशु घई ने सोशल मीडिया पर एक देसी ट्रिक शेयर की है, जिसमें बिना जामन के दही जमाने का तरीका बताया गया है. यह तरीका है - हरी मिर्च से दही जमाना. सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन हरी मिर्च की डंठल और सतह पर ऐसे प्राकृतिक एंजाइम होते हैं, जो दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देते हैं. यही बैक्टीरिया दही जमाने में मदद करते हैं.

कैसे जमाएं दही हरी मिर्च से (hari mirch se dahi jamane ki trick)

  • सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लें और फिर हल्का ठंडा होने दें.
  • अगर आपको गाढ़ा दही चाहिए तो इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर डाल सकते हैं.
  • अब दूध इतना ठंडा होना चाहिए कि उंगली डालने पर जलन न हो.
  • जामन डालने की जगह दूध में 3-4 हरी मिर्च डाल दें. ध्यान रहे – मिर्च का डंठल ज़रूर तोड़ें और साफ करें.
  • बर्तन को ढककर गर्म जगह पर 8-12 घंटे के लिए रख दें.
  • दही जमने के बाद मिर्च निकाल लें और दही को फ्रिज में स्टोर करें.

कितना समय लगेगा? (how to make curd with chilli)

अशु घई के अनुसार, जहां जामन से दही जमने में लगभग 4 घंटे लगते हैं, वहीं हरी मिर्च से जमने में 8 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं. लेकिन अगर आप गर्म जगह पर रखें तो प्रोसेस जल्दी भी हो सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान (Dahi Jamane Ka Tarika)

  • मिर्च पूरी तरह साफ होनी चाहिए, ताकि दूध में कोई हानिकारक बैक्टीरिया न पहुंचे.
  • दही जमाने का बर्तन हमेशा गर्म जगह पर रखें.
  • बीच-बीच में जांचते रहें कि दूध गाढ़ा हो रहा है या नहीं.
  • अच्छे रिजल्ट के लिए 8 से 12 घंटे का समय दें.

नतीजा – एकदम गाढ़ा और घर का बना दही ( how to make curd without curd)

यह देसी जुगाड़ न सिर्फ सस्ता है बल्कि नेचुरल भी है. खासकर तब जब आपके पास जामन न हो और घर पर दही की ज़रूरत हो. हरी मिर्च से बना दही उतना ही गाढ़ा और स्वादिष्ट होता है, जितना नॉर्मल तरीके से जमा दही.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

