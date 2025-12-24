सुबह उठकर कर लें ये आसान काम, तेजी से कम होने लगेगा मोटापा, Doctor Hansaji ने बताई कमाल की ट्रिक्स

Weight Loss: आज के समय में मोटापा एक आम समस्या बन चुका है. कई लोगों कि शिकायत होती है कि लाख जतन करने के बाद भी उनका वजन कंट्रोल नहीं हो पाता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ खास टिप्स बताई हैं, जो आपकी वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बच्चे को Nebulizer कब दें और भाप कब दें? पीडियाट्रिशियन से जानें दोनों में क्या अंतर है

कैसे कम करें शरीर की चर्बी?

डॉक्टर हंसाजी कहती हैं, अगर आप रोज सुबह एक आसान सा रूटीन फॉलो करें, तो आपको अपने शरीर में तेजी से बदलाव नजर आ सकते हैं. योग गुरु के मुताबिक, हर सुबह शरीर हमें 24 घंटे का एक नया मौका देता है. अगर इस समय सही आदतें अपनाई जाएं, तो वजन अपने आप कंट्रोल में आने लगता है.

डॉक्टर हंसा जी कहती हैं, सुबह जल्दी उठना वजन घटाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है. सूरज उगने से पहले या उसके साथ उठने से हमारा शरीर सर्केडियन रिदम के साथ चलता है. इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, भूख कंट्रोल में रहती है और फैट बर्न करने की प्रक्रिया तेज होती है. सुबह 4 से 6 बजे के बीच शरीर का नेचुरल हार्मोन कोर्टिसोल एक्टिव होता है. इस समय उठने से इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है और BMI कम रहता है. इसके लिए रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए.

उठते ही 2-3 मिनट धूप में बैठें. सुबह की हल्की धूप लेप्टिन, घ्रेलिन और मेलाटोनिन हार्मोन को बैलेंस करती है. लेप्टिन पेट भरा होने का संकेत देता है, घ्रेलिन भूख बढ़ाने वाला हार्मोन होता है औक मेलाटोनिन नींद का हार्मोन होता है. कई स्टडी के नतीजे बताते हैं कि ये तीनों हार्मोन कंट्रोल रहने से आपका वजन भी कंट्रोल रहता है. इनके कंट्रोल रहने से आपका कैलोरी इनटेक 10–15% तक कम हो जाता है.

हंसा जी कहती हैं, कई लोग दिनभर में बिना सोचे समझे कुछ-कुछ खाते रहते हैं, इससे भी वजन तेजी से बढ़ता है. ऐसे में रोज सुबह ही प्लान कर लें कि आपको दिनभर में कब और क्या खाना है. इससे आपका कैलोरी इंटेक कम होगा और आपका वजन कंट्रोल रहेगा.

इस सब से अलग रोज सुबह एक तय समय पर एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं. इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका पाचन बेहतर होगा, जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस भी तेज हो जाएगा. आप रोज सिर्फ 20 मिनट योग कर सकते हैं, वॉक या कोई भी हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं. समय से ज्यादा जरूरी है नियमितता.

रोज सुबह बस ये 4 काम कर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को आसान बना सकते हैं. हंसा योगेन्द्र कहती हैं, इससे आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.