शिलाजीत खाने से क्या-क्या लाभ होता है, 1 दिन में कितनी शिलाजीत खानी चाहिए और किस उम्र में खानी चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें

What is the right age of taking Shilajit: आज की तेज भागती जिंदगी में थकान, कमजोरी, स्ट्रेस और लो एनर्जी लगभग हर दूसरे इंसान की समस्या बन चुकी है. खासकर पुरुषों में स्टैमिना की कमी, फोकस न रहना और हार्मोनल असंतुलन जैसी दिक्कतें आम होती जा रही हैं. ऐसे में लोग ऐसे नेचुरल उपाय ढूंढते हैं, जो बिना साइड इफेक्ट के शरीर को अंदर से मजबूत बना सकें. इन्हीं में से एक है शिलाजीत का सेवन. शिलाजीत एक प्राकृतिक आयुर्वेदिक पदार्थ है, जो हिमालयी चट्टानों से प्राप्त होता है. इसमें फुल्विक एसिड, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. सही तरीके और सही मात्रा में लेने पर शिलाजीत शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसी कड़ी में न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने शिलाजीत खाने के फायदे, सही तरीका और सही उम्र के बारे में बताया है. आइए जानते हैं-

शिलाजीत खाने के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, खासकर पुरुषों के लिए शिलाजीत का सेवन बेहद फायदेमंद हो सकता है. ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाने में मदद करता है.

शिलाजीत माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव करता है, जिससे ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है.

वर्कआउट के बाद शिलाजीत लेने से मांसपेशियों की थकान कम होती है, जिससे जल्दी रिकवरी होती है.

शिलाजीत का सेवन पुरुष में प्रजनन क्षमता सुधारने में मदद कर सकता है.

शिलाजीत का सेवन मूड अच्छा करता है, फोकस बढ़ाता है और नींद में भी सुधार लाता है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, तमाम फायदों के बावजूद कुछ लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए. अगर आप हाई यूरिक एसिड या गाउट के मरीज हैं, आपको किडनी की बीमारी है, शरीर में आयरन ज्यादा है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और आप ब्लड थिनर दवाइयां ले रहे हैं, तो शिलाजीत लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

आमतौर पर 21 साल की उम्र के बाद ही शिलाजीत लेना सही माना जाता है.

न्यूट्रिशनिस्ट एक दिन में 300–500 mg (मटर के दाने जितना) शिलाजीत लेने की सलाह देती हैं.

आप इसे हल्के गुनगुना दूध या पानी में मिलाकर ले सकते हैं.

चाहें तो स्वाद के लिए आधा चम्मच शहद और एक चुटकी दालचीनी भी मिला सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.