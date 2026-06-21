6,550 रुपये जमा करने पर 10 लाख का लोन? PIB ने बता दी पीएम मुद्रा योजना के नाम पर हो रहे स्कैम की सच्चाई

आजकल के डिजिटल दौर में साइबर स्कैम का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है. स्कैमर्स रोजाना नए-नए तरीकों से मासूम लोगों को फंसा रहे हैं और उनकी मेहनत की कमाई अपनी जेब में डाल रहे हैं. इसी बीच PIB ने एक और स्कैम की सच्चाई बताई है, जिसमें स्कैमर्स पीएम मुद्रा योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं. इसकी कई पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे PIB ने पूरी तरह फर्जी बताया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

6550 रुपये देकर 10 लाख का लोन?

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फेक अप्रूवल लेटर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा गया है कि पीएम मुद्रा स्कीम के तहत 6,550 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देकर 10 लाख का लोन लिया जा सकता है. इस पोस्ट को PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने पूरी तरह फर्जी बताया है. साथ ही PIB ने बताया कि MUDRA सीधे तौर पर आम लोगों या छोटे कारोबार करने वालों को लोन नहीं देता. यह एक री-फाइनेंसिंग एजेंसी है, यानी यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को फंड उपलब्ध कराता है, ताकि वे आगे जरूरतमंद लोगों को ऋण दे सकें.

केवल आधिकारिक वेबसाइट से लें जानकारी

PIB फैक्ट चेक ने अपने X पोस्ट में बताया कि योजना की आधिकारिक जानकारी पाने के लिए केवल mudra.org.in/FAQ पर ही विजिट करें. इसके अलावा किसी भी अनजान सोर्स पर भरोसा न करें.

गलत जानकारी मिलने पर सूचित करें

PIB ने अपनी X पोस्ट में बताया कि अगर आपको भारत सरकार से जुड़ी कोई गलत जानकारी मिलती है, तो उसको तुरंत सूचित करें. इसके लिए आप 8799711259 नंबर पर व्हाट्सऐप और factcheck@pib.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.

नहीं होता कोई एजेंट या बिचौलिया

मुद्रा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है कि MUDRA से लोन लेने के लिए कोई एजेंट या बिचौलिया नहीं होता. लोगों को सलाह दी जाती है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति से दूर रहें, जो खुद को MUDRA या PMMY का एजेंट या मददगार बताकर गलत तरीके से लाभ दिलाने का दावा करता है.

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