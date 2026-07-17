PM Modi Haryana Punjab Visit Live News Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, पंजाब के दौरे पर जाएंगे. वो देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. साथ ही अमृत भारत योजना के तहत विकसित 75 अलग-अलग रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी दौरे के दौरान 26,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. वह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे. इस दौरान वह चंडीगढ़ और हरियाणा के जींद में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि वह रेलवे, स्वास्थ्य सेवाओं, संपर्क और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनका लोगों, विशेषकर युवाओं के जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
PM Modi Haryana Punjab Visit Live Updates:
PM Modi News Live: पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को दी बधाई
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा- आज भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है. यह आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है. मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं. प्रभूतं कार्यमल्पं वा यन्नरः कर्तुमिच्छति। सर्वारम्भेण तत् कार्यं सिंहादेकं प्रचक्षते."
PM Modi Haryana Punjab Visit Live Updates: जालंधर कैंट स्टेशन से अमृत भारत योजना से विकसित देश के 75 स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पंजाब के ऐतिहासिक जालंधर कैंट स्टेशन सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करने वाले हैं. 20 राज्यों में उद्घाटन का यह नवीनतम चरण विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है.
इन स्टेशनों को लगभग 1,570 करोड़ रुपए की कुल लागत से आधुनिक, यात्री-अनुकूल सुविधाओं में परिवर्तित किया गया है, जो 'विरासत भी, विकास भी' के मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत विरासत और समकालीन बुनियादी ढांचे का सहज मिश्रण प्रस्तुत करते हैं.
PM Modi Haryana Punjab Visit Live Updates: पंजाब चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे पीएम मोदी
आज के दौरे से पीएम मोदी पंजाब विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे. वो जालंधर में भारतीय जनता पार्टी की रैली को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने लिखा वो दौरान पंजाब के लोगों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ने की तैयारी कर रही है.
मोदी ने कहा कि जालंधर में वह 5,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे.
PM Modi Haryana Punjab Visit Live Updates: कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब-हरियाणा के दौरे सोशल पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘मैं हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच जाकर रेलवे, स्वास्थ्य सेवाओं, संस्कृति, संपर्क, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने को लेकर उत्साहित हूं. इन परियोजनाओं का लोगों, विशेषकर हमारी युवा शक्ति के जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला भी रखी जाएगी. यह संग्रहालय सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास, पूज्य सिख गुरुओं की महान शिक्षाओं और राष्ट्र निर्माण में सिख समुदाय के योगदान को प्रदर्शित करेगा.
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘चंडीगढ़ जाना हमेशा सुखद अनुभव होता है. कल के कार्यक्रम के दौरान 4,700 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी.’’
PM Modi Haryana Punjab Visit Live Updates: जींद से सोनीपत के बीच चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी. इसके बारे में पीएम मोदी ने कहा, 'इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां इस तरह की ट्रेन संचालित होती हैं. यह रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.'
भारत में ही डिजाइन, तैयार और एकीकृत की गई यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है. यह उन्नत रेलवे तकनीक के क्षेत्र में देश की बढ़ती क्षमता को दिखाती है.
PM Modi Haryana Punjab Visit LIVE: जींद से 14700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
आज के पंजाब-हरियाणा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जींद में अन्य कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भिवानी और नारनौल के मेडिकल कॉलेज भी राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे.