Flight Booking: फ्लाइट में बच्चों का टिकट लगता है या नहीं? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

Flight Ticket Booking Tips: अक्सर लोग मान लेते हैं कि ट्रेन और बस की तरह छोटे बच्चों के लिए फ्लाइट में भी टिकट की जरूरत नहीं होगी. ट्रेन में जहां 5 साल तक बच्चों का सफर मुफ्त है, वहीं फ्लाइट में नियम बिल्कुल अलग हैं. अलग-अलग एयरलाइंस के अपने अलग नियम बनाए होते हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है.

अगर आप अपने बच्चे के साथ हवाई सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किस उम्र तक टिकट फ्री है और कब से पूरा टिकट खरीदना अनिवार्य हो जाता है. यहां हम आपको ये भी बताएंगे कि बच्चों को लेकर ट्रैवल करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए जानते हैं...

2 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्लाइट टिकट नियम

अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसे अलग सीट की जरूरत नहीं होती. वह आपकी गोद में बैठकर यात्रा कर सकता है. हालांकि, ज्यादातर एयरलाइंस ऐसे बच्चों के लिए इन्फेंट टिकट चार्ज करती हैं, जो सामान्य टिकट से काफी सस्ता होता है. सुरक्षा के लिए एयरलाइंस छोटे बच्चों को स्पेशल सीट बेल्ट या बेबी क्रैडल (बेसिनेट) की सुविधा देती हैं. बता दें कि यह है कि आप अकेले केवल एक ही बच्चे को गोद में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं.

2 से 12 साल तक के बच्चों का टिकट

अगर बच्चा 2 से 12 साल की उम्र का है तो उसके लिए अलग सीट लेना जरूरी हो जाता है. इस उम्र में टिकट वयस्क टिकट की तुलना में सस्ता होता है और अलग-अलग एयरलाइंस बच्चों के लिए डिस्काउंटेड किराया ऑफर करती हैं. इस वजह से टिकट बुकिंग से पहले अलग-अलग एयरलाइंस के किराए की तुलना करना हमेशा फायदेमंद रहता है.

12 साल से ऊपर बच्चों के लिए पूरा टिकट

जैसे ही बच्चा 12 साल का हो जाता है, एयरलाइन उसे वयस्क यात्री मान लेती है. इस उम्र से बच्चों को पूरा टिकट खरीदना पड़ता है. 12 से 17 साल तक के बच्चे अकेले भी फ्लाइट में सफर कर सकते हैं. इस दौरान एयरलाइन उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए “Unaccompanied Minor” या “Young Traveler Assistance” जैसी सर्विस उपलब्ध कराती है.

यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप बच्चों के साथ फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले एयरलाइन की पॉलिसी और डिस्काउंट जरूर चेक करें, क्योंकि हर एयरलाइन के नियम अलग होते हैं.

अगर इन्फेंट के साथ सफर कर रहे हैं तो पहले से सीटिंग अरेंजमेंट और सेफ्टी गाइडलाइन एयरलाइन से कन्फर्म कर लें.

वहीं, अगर बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है तो Unaccompanied Minor सर्विस जरूर बुक करें.

अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 2 साल तक के बच्चों का पूरा टिकट नहीं लगता लेकिन 2 साल की उम्र के बाद से उन्हें अलग सीट पर बैठना जरूरी हो जाता है. वहीं, 12 साल से ज्यादा बच्चों के लिए वयस्क की तरह पूरा टिकट लेना पड़ता है. इन नियमों को पहले से समझ लेने से आप न सिर्फ सही तरीके से टिकट बुक कर पाएंगे बल्कि फैमिली ट्रिप के दौरान अनावश्यक खर्च से भी बच सकते हैं.



