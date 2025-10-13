विज्ञापन
Air Fare Hike: दिवाली-छठ से पहले फिर बढ़ा फ्लाइट का किराया, यात्रियों के पास अब क्या विकल्प?

छठ महापर्व इस बार 28 अक्टूबर को है. ऐसे में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने वर्कप्लेस पर लौट रहें तो इस दौरान भी फ्लाइट का दाम बढ़ा हुआ है.

Air Ticket Price: दीपावली और छठ पर घर जाने के लिए अभी से टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है. रेगुलर ट्रेन में टिकट लगभग फुल हो चुके हैं तो फ्लाइट का किराया भी आसमान छू रहा है. इसके बावजूद घर जानें वालों का उत्साह कम नहीं है. जानकारी के अनुसार, दिवाली और छठ को लेकर अभी से फ्लाइट के किराया बढ़ गया है. खासकर मेट्रो सिटी यानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुर, कोलकाता से बिहार और यूपी जाने वाले विमानों की काफी डिमांड है. ऐसे में इन रूटों की तरफ जानें वाले यात्रियों की जेब ढीली होनी तय है. 

किन रूटस पर फ्लाइट की ज्यादा डिमांड?

नोएडा स्थित ईजी ट्रैवल सॉल्यूशंस (Eji Travel Solutions) के संचालक शुभम कुमार बताते हैं, 'अभी दीपावली पहले है, उसके बाद छठ है, तो दोनों ही त्यौहारों को लेकर लोगों में उत्साह है और यही वजह है कि विमानों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए एयरलाइंस ने किराये बढ़ा दिए हैं.'

शुभम ने बताया कि सबसे अधिक फ्लाइट की डिमांड दिल्ली- जयपुर, मुंबई- पटना, हैदराबाद- जयपुर, हैदराबाद- दिल्ली, बेंगलुरू- लखनऊ, मुंबई कोलकाता, दिल्ली- पटना और दिल्ली- वाराणसी रूट्स पर है. यही वजह है कि इन रूट्स पर विमान का किराया बढ़ गया है. 13 अक्टूबर के बाद किराया बढ़ने की शुरूआत हो रही है लेकिन सबसे अधिक टिकट की डिमांड 17,18,19, 20,24,25 और 26 अक्टूबर को है. इस तारीख को आमतौर पर टिकट की सबसे अधिक मांग है और यही वजह है की किराया कई गुना बढ़ गया है. '

हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई से यूपी-बिहार जाने की डिमांड ज्यादा 

मेक माय ट्रिप (Make My Trip) के अनुसार, टिकट के दम आम दिनों की अपेक्षा ढाई से तीन गुना बढ़ गए हैं. जहां पहले दिल्ली से पटना जाने में 6000 से 7000 रुपये लगते थे, वही अभी से 17 और 18 तारीख को टिकट 10000 रुपए के करीब पहुंच गया है.

  • दिल्ली से पटना: 9,000 -10,000
  • दिल्ली से गया: 18,000- 20,000
  • हैदराबाद से पटना: 12,000-15,000
  • हैदराबाद से वाराणसी: 12,000-15,000
  • हैदराबाद से प्रयागराज: 18,000-20,000
  • बेंगलुरु से प्रयागराज: 17,000-25,000
  • बेंगलुरु से वाराणसी: 16,000-19,000
  • बेंगलुरु से पटना: 16,000-18,000
  • बेंगलुरु से दरभंगा: 17,000-19,000
  • मुंबई से पटना: 14,000-15,000
विदेश यात्रा की भी डिमांड 

शुभम कुमार ने बताया कि दीपावली पर बड़ी संख्या में लोगों ने विदेश यात्रा के लिए भी टिकट बुक कराई है. ज्‍यादा डिमांड दुबई, बैंकॉक, लंदन और कुआलालंपुर को लेकर आई है. इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स एवियशन एंड टूरिज्म एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा, 'निसंदेह त्योहारों के मद्देनजर विमान की किराये में बढ़ोतरी हुई है. खासकर मेट्रो सिटीज से यूपी और बिहार की तरफ आने वाले यात्रियों को अधिक दाम टिकट के चुकाने पर रहे हैं. लेकिन जितना किराया पिछले साल तक बढ़ता था उस तरह से इस बार नहीं बढ़ा है.'

उन्होंने बताया की हर बार दिल्ली-मुंबई, दिल्ली-बेंगलुरु, दिल्ली-चेन्नई, दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-पटना, दिल्ली -वाराणसी, दिल्ली- अयोध्या रूट पर जाने वाले रामायण का किराया अधिक होता था. इसी तरह मुंबई से भी इन तमाम जगहों पर जाने वाली फ्लाइट के रेट काफी ज्यादा होते थे. इस बार ऐसा नहीं है उसके पीछे तीन बड़ी वजह है. पहली, इस बार बड़ी संख्या में डॉमेस्टिक फ्लाइट्स को बढ़ा दिया गया है. दूसरा, अमेरिका से आने वाले एनआरआई इस बार ट्रंप की वीजा नीति की वजह से अपने घर नहीं लौट रहे हैं. उन्हें इस बात का डर है कि कहीं वह दोबारा वापस अमेरिका ना जा सकें. तीसरा, विदेश में छुट्टियां मनाना वैसे के मामले में आसान हो गया है. क्यूंकि वहां पर अब फ्लाइट और होटल का किराया काफी रीजनेबल.'

गोयल ने कहा, 'थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, दुबई, म्यांमार, कम्बोडिया और वियतनाम काफी लोग छुट्टियां मनाने जा रहें हैँ. इसकी वजह पैसा है क्यूंकि इन जगहों पर 250 डॉलर में होटल और फ्लाइट का पूरा पैकेज मिल रहा है जबकि भारत में होटल का दाम कम से कम 100 डॉलर है. '

फेस्टिवल्स के बाद भी किराये में कटौती नहीं 

छठ महापर्व इस बार 28 अक्टूबर को है. ऐसे में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने वर्कप्लेस पर लौट रहें तो इस दौरान भी फ्लाइट का दाम बढ़ा हुआ है. बिहार से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट का टिकट प्रति व्यक्ति 11,000 से 13,000 तक है. हालांकि, ये सभी रेट अभी के हैं, समय घटने के साथ इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है. 

केंद्रीय मंत्री ने दिया किराये पर नियंत्रण का निर्देश 

पिछले दिनों नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी प्रमुख विमानन कंपनियों के साथ हुईं बैठक में त्योहारों के दौरान हवाई किराये में संभावित मनमानी वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने एयरलाइनों से सख्त अनुरोध किया कि वे किराये को उचित स्तर पर बनाए रखें. यह सुनिश्चित करें कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अनुचित या मनमानी वृद्धि न हो. मंत्री की पहल पर, विमानन कंपनियों ने यात्री सुविधा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए आश्वासन दिया है कि त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जाएंगी. मंत्री ने यात्रियों से भी अनुरोध किया था कि अब अगर उन्हें टिकट के दाम बहुत ज्यादा लगें, तो वे सीधे मंत्रालय के पोर्टल AirSewa पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

आप दर्ज करा सकते हैं शिकायत 

हवाई किराये में बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने एयरसेवा पोर्टल में कुछ रिफॉर्म किए हैं. ये सुधार इसलिए ताकि पैसेंजर्स महंगी हवाई टिकट के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकें. केंद्रीय मंत्री नायडू ने डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को यह भी निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि एयरलाइंस तय किराया सीमा का पालन कर रही हैं. मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, एयरलाइंस ने आश्वासन दिया कि यात्री सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. बताया गया कि फेस्टिव सीजन की मांग को पूरा करने के लिए हाई ट्रैफिक वाले रूट्स पर अतिरिक् फ्लाइट्स जोड़ी गई हैं.  

यात्रियों के पास अब क्या विकल्प?

हालांकि, अब जब फेस्टिवल्स को लेकर विमान के दाम बढ़ गए हैं तो लोगों के पास यात्रा के लिए ट्रेन का विकल्प मौजूद है. भारतीय रेलवे इस बार 12,000 ट्रिप स्पेशल गाड़ियों का संचालन देश के अलग-अलग हिस्सों से कर रहा है. इसमें कुछ रूट पर स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी संचालन किया जा रहा है. साथ ही कई रूट पर क्लोन ट्रेन भी चलाई जा रही है. रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, स्पेशल संचालित की जा रही ट्रेनों के अलावा ऑन डिमांड ट्रेन भी चलाई जाएंगी. इतना ही नहीं, दिल्ली से यूपी और बिहार के लिए कई लक्ज़री बस भी चल रही हैं, जिससे लोग त्योहारों पर अपने घर जा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: महंगी हुई फ्लाइट टिकट, ₹4,000 वाली ₹12,000 में! जानिए किस रूट में कितना बढ़ गया किराया

पूरी स्टोरी पढ़ें

