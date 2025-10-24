छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म: इन 5 स्मार्ट तरीकों से बुक करें सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट, हजारों रुपए की बचत पक्की!

छठ पूजा आने ही वाली है और घर जाने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशनों से लेकर बस अड्डों तक उमड़ रही है. कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल है और वेटिंग लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही. ऐसे में कई लोग अब ट्रेन की जगह फ्लाइट से घर जाने की सोच रहे हैं. लेकिन जब टिकट के दाम आसमान छू रहे हों, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे मिले सस्ती फ्लाइट टिकट?

दरअसल, कुछ छोटी-छोटी स्मार्ट ट्रिक अपनाकर आप आसानी से सस्ती फ्लाइट टिकट (Cheap Flight Tickets Booking) पा सकते हैं और हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं.

छठ के लिए एयरलाइंस ने बढ़ाई उड़ानों की संख्या

छठ पूजा पर बढ़ती मांग को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू कर दी हैं. एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट ने बिहार के प्रमुख शहरों पटना और दरभंगा के लिए स्पेशल फ्लाइट्स की घोषणा की है. इन नई उड़ानों से त्योहार पर यात्रियों को घर पहुंचने में राहत मिलेगी. हालांकि बढ़ती डिमांड के चलते इन रूट्स पर टिकट के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं.

फ्लाइट बुकिंग साइट्स और ऐप्स पर करें कंपेयर

अगर आप सिर्फ एयरलाइन की वेबसाइट से बुकिंग करते हैं, तो कई बार टिकट महंगे पड़ सकते हैं. Yatra, MakeMyTrip, Skyscanner, Google Flights या Momondo जैसी साइट्स पर रेट्स की तुलना करें. कई बार इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर वही फ्लाइट 1000-2000 रुपये सस्ती मिल जाती है. प्राइस कंपेयर करने के बाद ही टिकट फाइनल करें.

इनकॉग्निटो मोड में करें फ्लाइट टिकट सर्च

जब आप बार-बार एक ही रूट की फ्लाइट टिकट सर्च करते हैं, तो वेबसाइट आपकी सर्च हिस्ट्री ट्रैक करती है और फ्लाइट टिकट प्राइस बढ़ा देती है. इससे बचने के लिए इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट विंडो में सर्च करें. इससे साइट को आपकी हिस्ट्री नहीं दिखेगी और आपको रियल टाइम का किराया मिलेगा.

फ्लेक्सिबल डेट्स चुनें, टाइमिंग का ध्यान रखें

अगर आपकी ट्रैवल डेट फिक्स नहीं हैं, तो फ्लेक्सिबल डेट्स पर बुकिंग करें. मंगलवार और बुधवार जैसी मिड-वीक फ्लाइट्स आमतौर पर सस्ती होती हैं. सुबह जल्दी या देर रात की फ्लाइट्स भी बजट फ्रेंडली होती हैं. Google Flights का कैलेंडर व्यू यूज कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि कौन-सी तारीख को टिकट सस्ते हैं.

डायरेक्ट की जगह स्टॉपओवर फ्लाइट्स चुनें

अगर आपको थोड़ी ज्यादा ट्रैवल टाइम से दिक्कत नहीं है, तो लेओवर (Layover) वाली फ्लाइट चुनें. नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स की जगह एक या दो स्टॉप वाली फ्लाइट्स बुक करने से किराया काफी कम हो जाता है. आप चाहें तो पास के दूसरे एयरपोर्ट से भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं. कई बार ब्रेक जर्नी से सस्ता ऑप्शन मिल जाता है.

फेयर अलर्ट्स ऑन करें और सोशल मीडिया पर रखें नजर

कई बार एयरलाइंस अचानक फ्लैश सेल या लिमिटेड टाइम ऑफर निकालती हैं. इन्हें मिस न करें. Momondo, Kayak, Skyscanner जैसी साइट्स पर फेयर अलर्ट्स सेट करें, ताकि किराया घटते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इसके अलावा एयरलाइंस के Instagram, Facebook और X (Twitter) पेज पर नजर रखें.वहां भी स्पेशल डील्स मिलती रहती हैं.

इन बोनस टिप्स से बचत होगी और ज्यादा

अगर आप रेड-आई फ्लाइट्स यानी रात या सुबह-सुबह की फ्लाइट लेते हैं, तो वो सस्ती होती हैं. इन फ्लाइट्स में भीड़ कम होती है और आप होटल का एक दिन का खर्च भी बचा सकते हैं.

अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइंस के लॉयल्टी प्रोग्राम्स जॉइन करें. इससे आपको हर ट्रिप पर पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें बाद में डिस्काउंट या फ्री टिकट के लिए यूज कर सकते हैं.

सही टाइम पर बुकिंग से करें स्मार्ट सेविंग

अगर आप थोड़ी प्लानिंग और स्मार्ट ट्रिक्स अपनाते हैं, तो हर ट्रिप में हजारों रुपये की बचत संभव है. तो इस छठ पर अगर ट्रेन का टिकट नहीं मिला, तो परेशान न हों बस सही वेबसाइट, सही टाइमिंग और सही ट्रिक से फ्लाइट बुक करें और सस्ते में घर पहुंच जाएं.

