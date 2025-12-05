विज्ञापन
IndiGo की फ्लाइट कैंसिल होने से ट्रेनों में बंपर भीड़! दिल्ली से जाने वाली हर ट्रेन में टिकट की मारामारी

चार दिन से इंडिगो की उड़ानों में चल रही दिक्कतों की वजह से लोग लगातार ट्रेनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ ट्रेनों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ साफ नजर आ रही है.

नई दिल्ली:

पिछले चार दिनों से इंडिगो की फ्लाइट में लगातार कैंसिलेशन और भारी देरी की समस्या चल रही है. इसका सीधा असर अब रेलवे पर दिखने लगा है. दिल्ली से बाहर जाने वाले यात्रियों के पास जब फ्लाइट का ऑप्शन नहीं रहा, तो लोग बड़ी संख्या में ट्रेन की ओर शिफ्ट हो गए हैं. नतीजा ये कि दिल्ली से निकलने वाली ज्यादातर ट्रेनों में टिकट की डिमांड अचानक कई गुना बढ़ गई है. तत्काल टिकट से लेकर लंबी दूरी की ट्रेनों तकहर जगह बंपर भीड़ दिखाई दे रही है.

दिल्ली से ज्यादातर रूट पर टिकट की अचानक भारी डिमांड

रेलवे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कल से दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों में टिकट की मांग में असामान्य तरीके से उछाल आया है. 700 से 1000 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्री अब बड़ी संख्या में ट्रेन में बुकिंग कर रहे हैं.

इतना ही नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले लोग भी अब फ्लाइट की जगह ट्रेन चुन रहे हैं, जिससे लगभग हर प्रमुख रूट की ट्रेनें तेजी से फुल हो रही हैं.

इन रूट्स पर सबसे ज्यादा भीड़, टिकट मिलना मुश्किल

इंडिगो की उड़ानों में दिक्कत शुरू होने के बाद इन रूट्स पर ट्रेनें लगभग फुल चल रही हैं:

  • दिल्ली-कोलकाता
  • दिल्ली-जयपुर
  • दिल्ली-अहमदाबाद
  • दिल्ली-प्रयागराज
  • दिल्ली-बनारस
  • दिल्ली-लखनऊ
  • दिल्ली-मुंबई
  • दिल्ली-जम्मू
  • दिल्ली-श्रीनगर
  • दिल्ली-बेंगलुरु
  • दिल्ली-हैदराबाद
  • दिल्ली-चेन्नई

इन सभी रूट्स पर राजधानी, वंदे भारत, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है.

तत्काल टिकट की डिमांड भी कई गुना बढ़ी

ट्रेनें फुल होने के बाद यात्री अब तत्‍काल टिकट की ओर भाग रहे हैं. तत्काल कोटे में टिकट की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है, और ज्यादातर रूट्स पर तत्काल टिकट कुछ ही मिनटों में खत्म हो रही हैं.

सेमी हाई-स्पीड से लेकर ओवरनाइट ट्रेनों में भीड़

इंडिगो की उड़ानों के प्रभावित होने का असर सभी तरह की ट्रेनों पर दिख रहा है:

  • सेमी हाई स्पीड ट्रेनें जैसे वंदे भारत
  • राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें
  • एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें
  • सभी ओवरनाइट जर्नी वाली ट्रेनें

हर जगह यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई है. कई ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है.

रेलवे स्टेशनों पर भी दिख रही भीड़

सिर्फ ट्रेनों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ साफ नजर आ रही है.

अगर आप भी दिल्ली से बाहर यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो ट्रेन टिकट पहले से बुक कर लें, क्योंकि अभी हर रूट पर मांग बहुत ज्यादा है.

