Bank School Holidays: जनवरी में बैंक-स्कूल रहेंगे इतने दिन बंद, देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank School Holidays January 2026: 24 जनवरी (शनिवार), 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (सोमवार) की लगातार तीन छुट्टियां मिल रही हैं. यह ट्रिप प्लान करने का सबसे अच्छा मौका है.

  • जनवरी 2026 में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड की वजह से स्कूलों में विंटर वेकेशन लंबा रह सकता है
  • जनवरी में नया साल, लोहड़ी, संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस के साथ कई छुट्टियां मनाई जाएंगी
  • बैंक जनवरी में 4, 10, 11, 18, 24, 25 और 26 तारीख को बंद रहेंगे, जिसमें गणतंत्र दिवस पर सभी बैंक बंद रहेंगे
Bank School Holidays January 2026: नए साल की शुरुआत के साथ ही छुट्टियों का दौर भी शुरू हो गया है. जनवरी 2026 में त्योहारों, नेशनल हॉलिडे और सर्दियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल और बैंकों में लंबी छुट्टियां रहने वाली हैं. साल का पहला महीना छुट्टियों की सौगात लेकर आया है. जहां बैंक करीब 16 दिन (राज्यों के अनुसार) बंद रहेंगे, वहीं स्कूलों में विंटर वेकेशन और त्योहारों की धूम रहेगी. अगर आप भी कहीं घूमने जाने या बैंक के जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम की है.

कब-कब रहेंगी स्कूल की छुट्टियां

उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड की वजह से जनवरी के शुरुआती हफ्ते विंटर वेकेशन में बीतेंगे. इसके अलावा दूसरी छुट्टियां भी रहेंगी, जिसमें शामिल हैं- 

1 जनवरी- नया साल (New Year)
13 जनवरी- लोहड़ी (क्षेत्रीय छुट्टी)
14 जनवरी- मकर संक्रांति / पोंगल
23 जनवरी- बसंत पंचमी / नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
26 जनवरी- गणतंत्र दिवस
रविवार-  (4, 11, 18 और 25 जनवरी) को सभी स्कूल बंद रहेंगे. कुछ राज्यों में ठंड के चलते छुट्टियों को बढ़ाया भी जा सकता है.

बैंक कब-कब रहेंगे बंद?

  • साप्ताहिक छुट्टी- 4, 11, 18, 25 (रविवार) और 10, 24 (शनिवार).
  • त्योहार- 14-15 जनवरी: मकर संक्रांति/पोंगल के अवसर पर कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.
  • 23 जनवरी- नेताजी जयंती और बसंत पंचमी के मौके पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में छुट्टी रहेगी.
  • 26 जनवरी- गणतंत्र दिवस पर देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे.

लॉन्ग वीकेंड

24 जनवरी (शनिवार), 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (सोमवार) की लगातार तीन छुट्टियां मिल रही हैं. यह ट्रिप प्लान करने का सबसे अच्छा मौका है. हालांकि एक बात हम साफ कर दें कि बैंक बंद रहने के दौरान यूपीआई, नेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं चालू रहेंगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है.

