Seltos vs Victoris: सेल्टोस लें या विक्टोरिस, हो रहे कंफ्यूज? यहां जान लें सारी डिटेल्स

2026 Kia Seltos vs Maruti Suzuki Victoris: भारतीय मार्केट में इस समय दो शानदार एसयूवी मार्केट में धूम मचा रही हैं. अगर आप किया सेल्टोस और मारुति सुजुकी विक्टोरिस में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस खबर को पढ़ें.

  • नई किआ सेल्टोस लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस में मारुति विक्टोरिस से बड़ी और ज्यादा स्पेसफुल है
  • दोनों कारों में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, पर सेल्टोस में टर्बो-पेट्रोल और डीजल विकल्प भी उपलब्ध हैं
  • मारुति विक्टोरिस में स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक, CNG और ऑल व्हील ड्राइव विकल्प मौजूद हैं, जो माइलेज बढ़ाते हैं
2026 Kia Seltos vs Maruti Suzuki Victoris: भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला और तेज हो गया है. एक तरफ नई पीढ़ी की किआ सेल्टोस अपने मॉडर्न लुक के साथ आ रही है तो दूसरी तरफ मारुति की विक्टोरिस अपनी माइलेज और भरोसे के लिए जानी जा रही है. अगर आप नई साल के मौके पर इन दोनों एसयूवी में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं तो इसमें हम आपकी मदद करते हैं. खबर में दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकें. 

साइज और डिजाइन

  • किआ सेल्टोस

नई सेल्टोस लंबाई और चौड़ाई में विक्टोरिस से बड़ी है. इसका व्हीलबेस भी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर बैठने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी. इसका लुक काफी बोल्ड और प्रीमियम है.

  • मारुति विक्टोरिस

विक्टोरिस ऊंचाई में सेल्टोस से थोड़ी बेहतर है. यह उन लोगों के लिए अच्छी है जो एक लंबी दिखने वाली एसयूवी पसंद करते हैं.

इंजन और परफॉरमेंस 

दोनों कारों में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है.

  • सेल्टोस की ताकत

इसमें एक पावरफुल 'टर्बो-पेट्रोल' और 'डीजल' इंजन का विकल्प भी मिलता है. यह उन लोगों के लिए है जिन्हें तेज रफ्तार और लंबी दूरी के लिए पावर चाहिए.

  • विक्टोरिस का माइलेज

मारुति की इस कार में स्ट्रांग हाइब्रिड तकनीक मिलती है, जो इसे बहुत किफायती बनाती है. साथ ही, इसमें CNG और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है.

खास फीचर्स

  • किआ सेल्टोस

इसमें ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन और बड़ा कर्व्ड डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.

  • मारुति विक्टोरिस

इसमें हाथ के इशारे से खुलने वाला पिछला दरवाजा (Gesture-powered tailgate) जैसा अनोखा फीचर है.

कीमत

  • किआ सेल्टोस

इसकी संभावित शुरुआती कीमत लगभग 11.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.

  • मारुति विक्टोरिस

इसकी कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच है.

आपके लिए कौन सी बेहतर?

किआ सेल्टोस चुनें अगर आपको स्टाइल, ज्यादा जगह, शानदार फीचर्स और दमदार इंजन (परफॉरमेंस) चाहिए.

मारुति विक्टोरिस चुनें अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, क्योंकि इसमें हाइब्रिड/CNG का ऑप्शन है. वैसे भी कम खर्च और मारुति का भरोसा है.

