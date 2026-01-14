Bank Holiday Today: आज 14 जनवरी को बैंक खुला है या बंद? आपके शहर में मकर संक्रांति की छुट्टी कब है? देखें पूरी लिस्ट

Makar Sankranti Bank Holiday 2026: सुबह उठते ही बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि आज बैंक जाकर काम निपटाया जाए या नहीं. किसी को चेक जमा करना है तो किसी को कैश से जुड़ा काम. लेकिन मकर संक्रांति और पोंगल को लेकर एक ही कन्फ्यूजन है कि बैंक की छुट्टी आज है या कल. कई लोग यही सोच रहे हैं कि मकर संक्रांति की वजह से 14 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे या 15 जनवरी को. ऐसे में आज बैंक जाने से पहले जान लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक हॉलिडे कैलेंडर क्या कहता है? आज आपके शहर में बैंक खुला है या नहीं? आइए जानते हैं..

मकर संक्रांति कब है? तारीख को लेकर क्यों है कन्फ्यूजन

देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति अलग नाम से मनाई जाती है. कहीं इसे उत्तरायण कहा जाता है तो कहीं पोंगल और कहीं माघ बिहू. इसी वजह से बैंक की छुट्टी भी हर राज्य में एक दिन नहीं होती. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने राज्य के हिसाब से बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी करता है. बैंक से जुड़े काम से ब्रांच जाने से पहले इस लिस्ट को देख लेना जरूरी है.

आज यानी 14 जनवरी को कहां -कहां बैंक बंद हैं?

अगर आज यानी बुधवार 14 जनवरी को बैंक जाने का सोच रहे हैं तो पहले यह जान लें कि कुछ राज्यों में आज बैंक बंद हैं. आरबीआई की लिस्ट के मुताबिक, गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में आज मकर संक्रांति और माघ बिहू की वजह से बैंक बंद रहेंगे. इन राज्यों में ब्रांच से जुड़ा कोई काम आज नहीं हो पाएगा.

15 जनवरी को किन राज्यों में बैंक नहीं खुलेंगे?

अब बात करते हैं गुरुवार 15 जनवरी की. इस दिन दक्षिण और पूर्व भारत के कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उत्तरायण पुण्यकाल पोंगल और मकर संक्रांति की वजह से बैंक की छुट्टी रहेगी. मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी इस दिन बैंक बंद रहेंगे.

पोंगल से जुड़े त्योहारों की वजह से कई दिन बंद रहेंगे बैंक

जनवरी के बीच में खासकर दक्षिण भारत में पोंगल से जुड़े त्योहार लगातार कई दिन चलते हैं. 16 जनवरी को तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर डे और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कनुमा की वजह से बैंक बंद रहेंगे. वहीं,17 जनवरी को तमिलनाडु में उझावर थिरुनल मनाया जाएगा और उस दिन भी बैंक की छुट्टी रहेगी.

हर राज्य में बैंक हॉलिडे अलग क्यों होता है?

आरबीआई के मुताबिक बैंक छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत तय की जाती हैं. हर राज्य के त्योहार और परंपरा अलग होती है इसलिए छुट्टियां भी शहर और राज्य के हिसाब से तय होती हैं. यही वजह है कि एक ही दिन कुछ राज्यों में बैंक खुले रहते हैं और कुछ में बंद.

जनवरी की शुरुआत से ही बैंक छुट्टियों का सिलसिला चल रहा है. 1 जनवरी को न्यू ईयर के चलते छुट्टी रही. 2 जनवरी को केरल में मन्नम जयंती की वजह से बैंक बंद थे. 3 जनवरी को हजरत अली जयंती पर कुछ जगह छुट्टी रही. 12 जनवरी को पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद जयंती पर बैंक बंद रहे. 14 जनवरी को पोंगल की वजह से पंजाब, हरियाण सहित कई जगहों पर बैंक बंद रहे.

जनवरी 2026 में आने वाले हफ्ते में कब-कब बैंक बंद रहेंगे?

अगर आप जनवरी में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं तो इन तारीखों पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि इन दिनों कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे.

15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण पुण्यकाल की वजह से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. इस दिन मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी बैंक नहीं खुलेंगे.

16 जनवरी 2026 को कनुमा और तिरुवल्लुवर डे के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

17 जनवरी 2026 को तमिलनाडु में उझावर थिरुनल के मौके पर बैंक बंद रहेंगे. यह दिन दूसरा शनिवार भी है, इसलिए इस दिन ब्रांच से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पाएगा.

23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस है और इस दिन पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे.

हर राज्य में बैंक हॉलिडे अलग-अलग हो सकते हैं. हालांकि बैंक ब्रांच बंद रहने के बावजूद एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सामान्य रूप से चलती रहेगी. अगर आपको कैश जमा करने, चेक से जुड़ा काम या ब्रांच विजिट करना है, तो बेहतर होगा कि इन तारीखों से पहले ही अपना काम निपटा लें.