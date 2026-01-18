विज्ञापन
Bank Holiday Alert: भले ही बैंक बंद हों, लेकिन डिजिटल बैंकिंग की दुनिया हमेशा खुली है. मोबाइल और नेट बैंकिंग के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. साथ ही कैश निकालने के लिए एटीएम की सुविधा चालू रहेगी.

Bank Holiday Alert: अगले हफ्ते इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले देख लें ये लिस्ट

Bank Holiday Alert: अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है और बैंक जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. घर से निकलने से पहले 2026 की बैंक छुट्टियों की लिस्ट एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको बैंक के गेट पर जाकर निराश न होना पड़े. आरबीआई के कैलेंडर के अनुसार, 2026 में छुट्टियों की लंबी झड़ी लगने वाली है. खासतौर पर जनवरी के आखिरी हफ्ते में लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं.

अगले 7 दिनों का हाल

जनवरी का महीना त्योहारों और नेशनल हॉलिडे से भरा है. ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि बैंक कब खुले हैं और कब बंद हैं.

  • 23 जनवरी: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती और सरस्वती पूजा की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे.
  • 24 जनवरी: महीने का चौथा शनिवार की वजह से देश भर के सभी बैंक बंद रहेंगे.
  • 25 जनवरी: रविवार का साप्ताहिक अवकाश.
  • 26 जनवरी: गणतंत्र दिवस (Republic Day) का राष्ट्रीय अवकाश

यानी 23 से 26 जनवरी के बीच कई राज्यों में लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं.

2026 की देशभर की बड़ी छुट्टियां

साल 2026 में बैंक हॉलिडे की लिस्ट काफी लंबी है. 

  • होली: 3 मार्च (मंगलवार)
  • गुड फ्राइडे: 3 अप्रैल (शुक्रवार)
  • स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त (शनिवार)
  • दशहरा: 20 अक्टूबर (मंगलवार)
  • दिवाली: 8 नवंबर (रविवार)
  • क्रिसमस: 25 दिसंबर (शुक्रवार)

डिजिटल बैंकिंग पर कोई असर नहीं

घबराने की जरूरत नहीं है. भले ही बैंक बंद हों, लेकिन डिजिटल बैंकिंग की दुनिया हमेशा खुली है. मोबाइल और नेट बैंकिंग के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. साथ ही कैश निकालने के लिए एटीएम की सुविधा चालू रहेगी. फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स से पेमेंट हमेशा की तरह होते रहेंगे. 

