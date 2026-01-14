विज्ञापन

14 जनवरी को मकर संक्रांति पर किन राज्यों में बंद हैं स्कूल, देख लीजिए पूरी लिस्ट

Schools Closed Update: देशभर में मकर संक्रांति का त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार इसकी तारीख को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है. यही वजह है कि यूपी में सरकारी छुट्टी को बदल दिया गया है.

School Close Update: मकर संक्रांति पर छुट्टी

Schools Closed Update: देशभर के तमाम राज्यों में सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन त्योहारों के मौके पर एक बार फिर स्कूल बंद किए जा रहे हैं. लोहड़ी के बाद अब मकर संक्रांति के चलते तमाम राज्यों में स्कूलों को बंद रखा गया है. हालांकि कुछ राज्यों ने इस छुट्टी को 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी कर दिया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राज्य में स्कूल कब तक बंद रहेंगे और 14 जनवरी को कहां-कहां छुट्टी होगी. 

यूपी में 15 जनवरी को है छुट्टी

उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मकर संक्रांति की छुट्टी को 14 से 15 जनवरी कर दिया गया है. यानी पूरे प्रदेश में तमाम स्कूल, बैंक और तमाम सरकारी संस्थान 15 जनवरी को बंद रखे जाएंगे. इस बार मकर संक्रांति का योग एक दिन बाद पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है. हालांकि यूपी के ज्यादातर जिलों में 8वीं तक के स्कूल पहले ही 15 जनवरी तक बंद हैं. 

टेक्नोलॉजी से लेकर एग्जाम पैटर्न तक, भारत से किन मायनों में अलग हैं अमेरिका के स्कूल?

दिल्ली-एनसीआर में भी बंद रहेंगे स्कूल?

14 जनवरी को दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी रहेगी. दिल्ली में 15 जनवरी तक शीतलहर के चलते स्कूलों को बंद रखा गया है, ये बच्चों का विंटर वेकेशन है. यानी मकर संक्रांति की छुट्टी अलग से देने की जरूरत नहीं होगी. इसके अलावा हरियाणा में भी ज्यादातर जिलों में मकर संक्रांति के मौके पर स्कूल बंद हैं. नोएडा में पहले ही 8वीं तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद हैं, वहीं बाकी छात्रों को 15 जनवरी को छुट्टी दी जाएगी. 

इन राज्यों में भी होती है छुट्टी

मकर संक्रांति के मौके पर बाकी कई राज्यों में भी छुट्टी होती है. इसे भारत में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है. दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल का त्योहार शुरू होता है. ऐसे में यहां के स्कूल करीब दो से तीन दिन तक बंद रहते हैं. वहीं गुजरात में उत्तरायण धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार 15 जनवरी को ये त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में इस दिन गुजरात के सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा. असम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी त्योहारों की छुट्टियां दी गई हैं. 

