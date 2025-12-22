Silent Call Scam: फोन बजा, उठाया पर कोई आवाज नहीं? Hello कहते ही हो जाएगा खेल! खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Silent Call Scam Alert: आजकल मोबाइल फोन पर आने वाले कॉल्स सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहे, बल्कि साइबर ठगों का हथियार भी बन चुके हैं. कई लोग ऐसे कॉल का सामना कर चुके हैं, जिसमें फोन उठाने पर उधर से कोई आवाज नहीं आती. इसे आम तौर पर लोग नेटवर्क इश्यू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में यह एक खतरनाक Silent Call Scam हो सकता है.

हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट के जरिए Silent Call को लेकर चेतावनी जारी की है.DoT ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि बिना आवाज वाली कॉल्स (Silent Call) सिर्फ नेटवर्क की समस्या नहीं होती, बल्कि यह साइबर अपराधियों का नया तरीका हो सकता है. ऐसे कॉल्स के जरिए यूजर्स को बड़े फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है.

दूरसंचार विभाग (DoT) ने इसे लेकर मोबाइल यूजर्स को सतर्क रहने की चेतावनी दी है और बताया है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है.

Silent Call क्या होता है?

Silent Call एक ऐसी कॉल होती है, जिसमें फोन तो बजता है लेकिन उठाने पर सामने से कोई आवाज नहीं आती. DoT ने X पर शेयर किए गए वीडियो में बताया कि यह स्कैमर्स की एक ट्रिक होती है, जिसके जरिए वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोई मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं.

स्कैमर्स Silent Call का इस्तेमाल क्यों करते हैं?

साइबर अपराधी Silent Call के जरिए कई चीजें नोट करते हैं, जैसे-

यूजर कितनी जल्दी कॉल उठाता है.

कॉल काटने में कितना समय लगाता है.

कॉल उठाने के बाद यूजर का बैकग्राउंड.

इन जानकारियों के आधार पर वे यूजर को फ्रॉड के लिए आसान टारगेट मान लेते हैं. इसके बाद उसी नंबर पर अलग-अलग तरह के स्कैम कॉल या मैसेज आने लगते हैं.

Silent Call के बाद क्या खतरा हो सकता है?

Silent Call के बाद यूजर को ऐसे मैसेज या कॉल आ सकते हैं जिनमें कहा जाता है कि

आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो गया है.

आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है.

KYC अपडेट नहीं करने पर सिम बंद हो जाएगी

ये कॉल अक्सर स्कैमर खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर करते हैं, जिससे लोग डरकर उनकी बातों में आ जाते हैं और फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं.

Silent Call से कैसे बचें?

DoT ने यूजर्स को कुछ जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है:

किसी भी Silent Call पर कभी भी कॉल बैक न करें.

अनजान नंबर से आई बिना आवाज वाली कॉल को हल्के में न लें.

ऐसे नंबर को तुरंत संचार साथी ऐप या वेबसाइट पर रिपोर्ट करें.

बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर आए कॉल पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें.

OTP, PIN या बैंक डिटेल किसी को भी न बताएं.

संचार साथी ऐप पर कर सकते हैं रिपोर्ट

संचार साथी ऐप DoT की एक पहल है, जिसके जरिए यूजर संदिग्ध कॉल और नंबर रिपोर्ट कर सकते हैं. इस तरह वो फ्रॉड से जुड़े नंबरों पर कार्रवाई में मदद कर सकते हैं और अपने मोबाइल कनेक्शन को सुरक्षित रख सकते हैं. सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों ताकि साइबर क्राइम पर लगाम लग सके.

Silent Call देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके पीछे बड़ा साइबर फ्रॉड छिपा हो सकता है. थोड़ी सी सतर्कता और सही जानकारी आपको आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी से बचा सकती है. याद रखें, बिना आवाज वाली कॉल पर जवाब देना नहीं, बल्कि उसकी रिपोर्ट करना जरूरी है.



