PT Usha vs Anju George: IOA चुनावी घमासान तेज, पीटी उषा और अंजू जॉर्ज के बीच छिड़ी सियासी जंग

केरल की दो सबसे बड़ी एथलीट, पी.टी. उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्होंने कभी अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पर देश की उम्मीदों का भार उठाया था, अब भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के भीतर चल रही एक तीखी लड़ाई में आमने-सामने हैं. हाल ही में हुई बयानबाजी ने दोनों के बीच मतभेदों को खुलकर सामने ला दिया है. भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने चुनाव में हेराफेरी के आरोप लगाए थे, जिसका जवाब अब अंजू जॉर्ज ने दिया है.

उषा ने 'स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट' श्रेणी के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को पत्र लिखकर एक स्वतंत्र जांच की मांग की थी. अंजू जॉर्ज, जो 53 वोटों के साथ (किसी भी उम्मीदवार को मिले सबसे अधिक वोट) इस चुनाव में विजयी रही थीं, ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जीत और हार तो होती ही है, और सभी को इन दोनों को स्वीकार करना सीखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपने दावों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई शिकायत थी, तो संबंधित पक्षों को आरोप लगाने के बजाय उचित आधिकारिक अधिकारियों के पास जाना चाहिए था. अंजू जॉर्ज ने अपनी जीत को भारतीय खेलों में उनके योगदान की एक बड़ी मान्यता के रूप में देखा.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पहले से यह पता नहीं हो सकता था कि उन्हें कौन वोट देगा. इन घटनाओं ने केरल की इन दो खेल हस्तियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता को एक नया मोड़ दे दिया है. इन दोनों ने ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं.

उषा, जो 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल्स) में महज 0.01 सेकंड से ओलंपिक पदक जीतने से चूक गई थीं, बाद में भारतीय एथलेटिक्स की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बनीं और फिर IOA अध्यक्ष का पद संभाला. लंबी कूद (लॉन्ग जंप) में विश्व चैंपियनशिप की पूर्व कांस्य पदक विजेता, अंजू जॉर्ज ने भी भारतीय खेल प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है.

हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अंजू जॉर्ज की चुनावी जीत उन्हें अपने आप उषा का उत्तराधिकारी बना देती है, लेकिन इन घटनाओं ने केरल की इन दो प्रमुख हस्तियों को देश के ओलंपिक प्रशासन के कामकाज और नेतृत्व को लेकर चल रही एक बड़ी लड़ाई में आमने-सामने खड़ा कर दिया है. केरल के लिए यह मुकाबला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य के दो सबसे मशहूर एथलीट अब ट्रैक और खेल के मैदान से बाहर, एक अनोखी खेल-संबंधी भिड़ंत के केंद्र में हैं.

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