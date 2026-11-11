आज की 10 सबसे बड़ी खबरें: असम ट्रेन हादसे से केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने तक, रामायण की ऑस्कर एंट्री

असम ट्रेन हादसा: कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतरीं

असम के कामरूप जिले में बुधवार सुबह कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गुवाहाटी के बाहरी इलाके स्थित डिगारू रेलवे स्टेशन के पास इंजन समेत ट्रेन की सात बोगियां पटरी से उतर गईं. हादसा सुबह करीब 6:54 बजे हुआ. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. रेलवे के सीनियर अफसर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है. यात्रियों को दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है. यह ट्रेन मिजोरम के सैरंग से कोलकाता जा रही थी. हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और रेल की आवाजाही बहाल करने के प्रयास जारी हैं.

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बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट, 19 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बुधवार सुबह शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही. केदार सभा के अनुसार भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अब अपने शीतकालीन प्रवास स्थल उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना होगी. यात्रा के दौरान डोली का पड़ाव रामपुर, गुप्तकाशी और फिर उखीमठ में होगा. प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं. इस वर्ष करीब 19 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय संख्या मानी जा रही है.

भाई दूज आज, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि यह पर्व भाई-बहन के गहरे प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है. हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि के आधार पर बुधवार को भाई दूज मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार भाई को तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 बजे से 3:20 बजे तक रहेगा. देशभर में बहनें विधि-विधान से अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना कर रही हैं.

IMD का अलर्ट: पूर्वोत्तर और अंडमान में भारी बारिश की चेतावनी

भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बुधवार को भारी बारिश का अनुमान जताया है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी वर्षा जारी रहने के आसार हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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दिल्ली में खुले नाले में गिरा 4 साल का बच्चा, NDRF का रेस्क्यू जारी

बाहरी दिल्ली के बापरोला इलाके में चार साल का बच्चा खुले सीवरनुमा नाले में गिर गया. घटना नांगली विहार एक्सटेंशन स्थित दास गार्डन कॉलोनी के पास मंगलवार शाम हुई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, गोताखोर और बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंचीं. कई घंटों की खोजबीन के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल पाया है. बाद में अभियान NDRF को सौंप दिया गया. एक टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. घटना के बाद इलाके में नाराजगी है और परिजन बच्चे की सुरक्षित बरामदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

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ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई रणबीर कपूर की 'रामायण'

रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ‘रामायण' को 99वें अकादमी पुरस्कारों के लिए विचारार्थ भेजा गया है. हालांकि भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में मराठी फिल्म ‘गोंधल' का चयन किया गया है. फिल्म से जुड़ी विजुअल इफेक्ट्स कंपनी पहले ही आठ ऑस्कर जीत चुकी है और हॉलीवुड की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर चुकी है. निर्माता इस फिल्म को भारतीय संस्कृति और पौराणिक विरासत के वैश्विक मंच पर प्रदर्शन का अवसर मान रहे हैं.

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भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम घोषित; रचिन रविंद्र और डेवोन कॉनवे की वापसी

भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. टीम की कमान टॉम लैथम संभालेंगे. चोट से उबरने के बाद स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र और सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे की टीम में वापसी हुई है. विकेटकीपर की जिम्मेदारी टॉम ब्लंडेल के पास होगी जबकि ग्लेन फिलिप्स बैकअप की भूमिका निभाएंगे. टीम में मिचेल सेंटनर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन और डेरिल मिचेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं.

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ईरानी धमकियों के बाद सैन्य अड्डे पर पहुंचे अमेरिकी वित्त मंत्री

अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को कथित ईरानी धमकियों के बाद अपना घर छोड़कर सैन्य अड्डे पर शिफ्ट होना पड़ा है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले हैं कि ईरान अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने की योजनाओं में काफी आगे बढ़ चुका है. बेसेंट ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने वाले प्रमुख अधिकारियों में शामिल हैं. हालांकि ट्रेजरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और ईरान पर आर्थिक दबाव की नीति जारी रखेंगे.

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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को राहत, महाभियोग प्रस्ताव टला

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव फिलहाल आगे नहीं बढ़ सका. रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा ने 211-204 मतों से प्रस्ताव को न्यायिक समिति के पास भेज दिया. प्रस्ताव रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने ईरान युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों को लेकर पेश किया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से हेगसेथ का समर्थन किया. हालांकि जनवरी 2027 में कांग्रेस पर डेमोक्रेटिक नियंत्रण होने के बाद यह मुद्दा फिर उठ सकता है.

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व्हाट्सऐप का बड़ा प्लान: AI और डिजिटल पेमेंट पर फोकस

व्हाट्सऐप आने वाले वर्षों में सिर्फ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा. कंपनी के नए ग्लोबल हेड कुणाल शाह ने बताया कि अब तीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा: बेहतर संवाद, डिजिटल भुगतान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उनके अनुसार हर दिन 10 अरब वॉइस मैसेज और 4 अरब स्टिकर प्लेटफॉर्म पर भेजे जाते हैं. कंपनी बिल भुगतान, वित्तीय सेवाओं और यात्रा संबंधी सुविधाओं को सीधे व्हाट्सऐप के भीतर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है. AI की मदद से बुकिंग, अपॉइंटमेंट और जरूरी जानकारी ढूंढना भी आसान बनाया जाएगा, जबकि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और प्राइवेसी पहले की तरह बरकरार रहेगी.

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