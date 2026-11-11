Exclusive: पंजाब किंग्स में क्या रोल निभाएंगे हार्दिक पांड्या? अर्शदीप का क्यों किया ट्रेड, नेस वाडिया ने खोले राज

नेस वाडिया आज एक खुशमिजाज इंसान हैं.पंजाब किंग्स के सह-मालिक के रूप में, उन्होंने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के बाद से अपनी टीम को कई उतार-चढ़ाव से गुजरते देखा है.पहला आईपीएल खिताब अभी भी फ्रेंचाइजी से दूर है.हालांकि,हार्दिक पंड्या के टीम में शामिल होने के साथ, वाडिया के पास आईपीएल 2027 में पंजाब किंग्स की संभावनाओं के बारे में आश्वस्त होने के पर्याप्त कारण हैं. मेगा डील की पुष्टि होने के बाद, वाडिया ने एनडीटीवी से हार्दिक पंड्या, कप्तान श्रेयस अय्यर, पीबीकेएस के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ स्टार ऑलराउंडर के समीकरण और आगे के सीजन के बारे में विशेष रूप से बात की.

प्रश्न: क्या आप हार्दिक पंड्या को पंजाब किंग्स में लाने के पीछे का कारण बता सकते हैं?

उत्तर: यह काफी सरल है. हमने अभी बीते सीजन को देखा और महसूस किया कि हार्दिक हमारे लिए सही विकल्प थे.मुंबई इंडियंस अर्शदीप को चाहती थी, इसलिए दोनों तरफ से यह बात समझ में आ रही थी.अर्शदीप जैसे खिलाड़ी को छोड़ना कभी आसान नहीं होता.वह आठ साल से हमारे साथ हैं. वह एक युवा लड़के के रूप में हमारे पास आए और भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज बन गए. वह अब पूरी दुनिया में खेलते हैं और उन्होंने जो हासिल किया है उस पर हमें बेहद गर्व है. मुझे यकीन है कि वह और भी बहुत कुछ हासिल करेंगे.

यह निश्चित रूप से एक आसान निर्णय नहीं था, लेकिन क्रिकेट के नजरिए से, हमें लगा कि यह एक ऐसा कदम था जो हमें मजबूत कर सकता है. हार्दिक अनुभव, नेतृत्व, ज्ञान और विश्व स्तरीय सर्वांगीण क्षमता लाते हैं और हमारा मानना ​​है कि ये गुण हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे.

प्रश्न: जब हार्दिक गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में चले गए तो कप्तानी को लेकर काफी बहस हुई. पंजाब के पास पहले से ही एक कप्तान है. हार्दिक के टीम में शामिल होने से कप्तानी का डायनामिक्स कैसा दिखेगा?

उत्तर: जैसा कि आपने आज हार्दिक की पोस्ट से देखा, यह बहुत स्पष्ट है. "श्रेयस मेरे कप्तान हैं, रिकी मेरे कोच हैं और पंजाब वह टीम है जिसके लिए मैं खेलता हूं." हार्दिक यह जानता है और हम भी यह जानते हैं. वह जबरदस्त नेतृत्व मूल्य और अनुभव लेकर आता है और यही योगदान देने के लिए वह यहां आया है. कुछ मायनों में, कप्तान न होने से वास्तव में उन्हें मदद मिल सकती है. यह उसके कंधों से एक महत्वपूर्ण बोझ उतार सकता है और उसे अपने खेल पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है.

मुझे लगता है कि वह हमारे लिए, मैदान पर श्रेयस के लिए और मैदान के बाहर रिकी पोंटिंग के लिए काफी मूल्य जोड़ देगा. यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि हार्दिक ने अपने करियर की शुरुआत में रिकी के साथ काम किया था.एक पिता तुल्य और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में उनके मन में उनके लिए बहुत सम्मान है.

प्रश्न: हार्दिक को पिछले कुछ सालों में चोट की समस्या का सामना करना पड़ा है. क्या यह कदम उठाने से पहले प्रबंधन ने इस पर विचार किया था?

उत्तर: बेशक, हमने इसका गहन विश्लेषण किया. हमने अपना शोध कर लिया है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतीत में उन्हें चोट लगने का खतरा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आगे चलकर इसमें बदलाव आएगा. हमारा यह भी मानना ​​है कि इन चीज़ों का एक मानसिक पहलू भी है. कभी-कभी शारीरिक मुद्दों को खेल के मानसिक पक्ष से जोड़ा जा सकता है, और इसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है.

मुझे लगता है कि हार्दिक को यहां सही संतुलन मिलेगा. मैंने उनसे कहा है, "यह आपका घर है, यह आपकी टीम है और यह आपकी फ्रेंचाइजी है." यह किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है. हमारा सामूहिक लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना है. "हमारा" से मेरा मतलब हार्दिक, श्रेयस, रिकी और फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोग हैं.

वह बहुत उत्सुक है और मेरा मानना ​​है कि रिकी और श्रेयस के साथ इस माहौल में रहने से उस पर से कुछ दबाव कम हो जाएगा. उम्मीद है, इससे उन्हें अपने खेल को और भी ऊपर उठाने में मदद मिलेगी.

प्रश्न: पंजाब किंग्स अभी भी अपने पहले आईपीएल खिताब का पीछा कर रही है. आपने पहले भी बड़े कदम उठाए हैं और सुपरस्टार खिलाड़ियों को साइन किया है. क्या आप मानते हैं कि यह सौदा पंजाब को खिताब दिलाने में मदद कर सकता है?

उत्तर: एक चीज जिससे हम हमेशा जूझते रहे हैं वह है एक मजबूत भारतीय कप्तान का होना. शुरुआती दिनों में युवराज सिंह के अलावा, हमारे पास वास्तव में कभी भी वह विकल्प नहीं था. श्रेयस वह लाता है. वह संतुलन, नेतृत्व और ज्ञान लाता है. तब हम रिकी पोंटिंग के रूप में सही कोच लाने और उस फाउंडेशन के आसपास युवा भारतीय खिलाड़ियों का सही समूह बनाने में सक्षम हुए.

विदेशी खिलाड़ियों ने भी अपनी भूमिका निभाई है. उनमें से कुछ सीमित अनुभव के साथ आये लेकिन उन्होंने जबरदस्त विकास किया है. मार्को जानसन अब दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई शीर्ष क्रम के वनडे ऑलराउंडर हैं. हमें लोगों का एक बड़ा समूह मिला है. टीम के भीतर की ऊर्जा और संस्कृति उत्कृष्ट है. खिलाड़ी घर जैसा महसूस करते हैं. अत्यधिक दबाव नहीं होता और हर कोई आराम महसूस करता है.

आप प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह जैसे युवा खिलाड़ियों को देखें. वे बिना किसी डर के बाहर जाते हैं और खेलते हैं. यह देखना अविश्वसनीय है. मुझे लगता है कि हार्दिक के आने से टीम में संतुलन की एक और परत जुड़ गई है और हम जो बना रहे हैं उसे मजबूती मिलेगी.

प्रश्न: इस ब्लॉकबस्टर ट्रेड के बाद कैंप में क्या मूड है? क्या इसने पूरी फ्रेंचाइजी को फिर से सशक्त बना दिया है?

उत्तर: हम उत्साहित हैं. बाहर हमेशा ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि हमें यह कदम नहीं उठाना चाहिए था और हम उनकी राय का सम्मान करते हैं. लेकिन हम वास्तव में मानते हैं कि यह सही निर्णय है, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं.

व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सकारात्मक महसूस करता हूं.' हार्दिक के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई और मैं उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ. कभी-कभी लोगों के बारे में जो लिखा या कहा जाता है, उसके कारण उन्हें गलत समझा जाता है. फिर आप उनसे मिलते हैं और पाते हैं कि वे काफी अलग हैं. मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा.

हर कोई विकसित होता है और हार्दिक भी काफी विकसित हुआ है. शायद मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और फिर मुंबई के बाद यह हार्दिक 3.0 है.

मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है. वास्तव में, मैंने उससे एक बात निश्चित रूप से कही: अब मुझे उसका सामना करने की चिंता कम होगी.

प्रश्न: अर्शदीप सिंह की बात करें तो, क्या उनके और जसप्रीत बुमराह का एक साथ सामना करने की संभावना ने आपकी सोच को प्रभावित किया?

उत्तर: यह बात निश्चित रूप से हमारे दिमाग में आई थी. हम जानते हैं कि अर्शदीप एक विश्व-स्तरीय गेंदबाज हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लेकिन अंत में, हमें वही करना है जो पंजाब किंग्स के लिए सबसे अच्छा हो. हमें हर पहलू पर विचार करना था, और हमें लगा कि यह कदम सही है.

अर्शदीप ने जो हासिल किया है, उससे मैं बहुत खुश हूं. यह उनकी कड़ी मेहनत और उन्हें मिले सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है. पंजाब में रहते हुए उन्होंने बहुत तरक्की की है, और मुझे यकीन है कि मुंबई के साथ भी वह लगातार आगे बढ़ते रहेंगे.

प्रश्न: अर्शदीप जैसे स्थानीय खिलाड़ी को जाने देना कितना मुश्किल था, जो टीम के साथ आगे बढ़े और फ्रेंचाइजी के मुख्य चेहरों में से एक बन गए?

उत्तर: यह निश्चित रूप से एक कठिन फैसला था. लेकिन प्रशंसक भी यही चाहते हैं कि हम हर साल बेहतर करें और चैंपियनशिप जीतने की चुनौती पेश करें. क्रिकेट के नजरिए से, हमें लगा कि यह कदम हमें अगले स्तर तक ले जाने में मदद कर सकता है. और मैं यह स्पष्ट कर दूं. हार्दिक का आना कोई अल्पकालिक कदम नहीं है. हम उनके साथ चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हार्दिक भी हमारे साथ चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं.

यही बात श्रेयस, रिकी और फ्रेंचाइजी से जुड़े बाकी सभी लोगों पर भी लागू होती है.

प्रश्न: क्या मैदान के बाहर, हार्दिक के आने से फ्रेंचाइजी के व्यावसायिक पक्ष में भी उत्साह बढ़ा है?

उत्तर: बिल्कुल. हार्दिक एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और फ्रेंचाइजी के लिए बहुत मूल्यवान हैं. मुझे यकीन है कि हम भी उनके लिए मूल्यवान साबित होंगे, और हम साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. जैसा कि मैंने उनसे कहा, अब वह हमारे परिवार का हिस्सा हैं. मैंने उनसे मजाक में यह भी कहा कि शायद वह इंस्टाग्राम के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं. उनके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, जो हमें कुछ क्षेत्रों में बेहतर होने में मदद कर सकते हैं. यह एक सामूहिक प्रयास होगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने ब्रांड को और मजबूत और बेहतर बना सकते हैं. उन्हें अपने साथ पाकर हम बहुत खुश हैं.

सवाल: क्या रिटेंशन विंडो बंद होने से पहले फैंस पंजाब किंग्स की तरफ से और कुछ हलचल की उम्मीद कर सकते हैं?

जवाब: मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ हलचल जरूर होगी. हम सबसे पहले इस डील को पूरा करना चाहते थे. यह IPL इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड है. मुंबई इंडियंस खुश है. हम भी खुश हैं. खिलाड़ी भी खुश हैं. उम्मीद है कि आने वाले सीज़न में दोनों फ्रेंचाइज़ियां अपने फैंस को और भी ज्यादा खुश कर पाएंगी.

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