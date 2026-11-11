Aaj ka Panchang 11 November 2026: भाई दूज आज, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग

Aaj ka Panchang 11 November 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना की एक पद्धति है, जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है.

आज की तिथि

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि मंगलवार को दोपहर 2:00 बजे से शुरू होकर अगले दिन बुधवार को दोपहर 3:53 बजे तक है. इसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी, जो 12 नवंबर को शाम 6:09 बजे तक रहेगी. बुधवार को सुबह 6:42 बजे सूर्योदय और शाम 5:39 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, सुबह 8:22 बजे चंद्रोदय और शाम 7:03 बजे चंद्रास्त होगा. साथ ही आज के दिन भाई दूज का त्योहार भी मनाया जा रहा है.

नक्षत्र

पंचांग के अनुसार, इस दिन सूर्य देव विशाखा नक्षत्र में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य देव के विशाखा नक्षत्र में रहने से व्यक्ति के स्वभाव, कार्यक्षेत्र और जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. इस नक्षत्र के देवता इंद्र और अग्नि हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर उच्च पद प्राप्त करने, अधिकार जमाने और जीत हासिल करने की तीव्र लालसा होती है. राजनीति, प्रशासन, कानून, प्रबंधन या किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में यह स्थिति व्यक्ति को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है.

आज का योग

बुधवार तड़के 3:10 बजे से अतिगंड योग शुरू होकर 12 नवंबर की सुबह 3:40 तक रहेगा. इसके बाद सुकर्मा योग शुरू हो जाएगा. ज्योतिष के अनुसार, अतिगंड योग को 27 नित्य योगों में से छठा योग माना गया है. 'अति' का अर्थ है 'बहुत अधिक' और 'गंड' का अर्थ है 'गांठ,' 'बाधा' या 'कष्ट.' इस योग का स्वामी चंद्रमा को माना जाता है. इस योग को ज्योतिष में एक संघर्षमयी और कठिन योग माना गया है. इसमें जन्म लेने वाले या इस योग के समय कार्य करने वाले व्यक्ति को जीवन में अधिक मेहनत और बाधाओं का सामना करना पड़ता है.

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नोट करें शुभ मुहूर्त

इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ और फलदायी समय माना जाता है. आमतौर पर यह लगभग 48 मिनट (या दिनमान के अनुसार गणना किया गया आठवां मुहूर्त) होता है. माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों से सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों या दोषों का स्वतः नाश हो जाता है. जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तब अभिजीत मुहूर्त की बेला होती है.

बुधवार को तड़के 4:31 बजे से सुबह 6:17 बजे तक अमृतकाल रहेगा. ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, अमृतकाल एक अत्यंत शुभ, मंगलकारी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर समयावधि (मुहूर्त) है. इसे अमृत के समान उत्तम फल देने वाला माना जाता है. इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है. यह समय नए व्यापार, निवेश, पूजा-पाठ और महत्वपूर्ण यात्रा के लिए श्रेष्ठ माना गया है.

जान लें राहुकाल

इस दिन राहुकाल दोपहर 12:10 बजे से 1:33 बजे तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहुकाल दिन का वह समय होता है, जिसे किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. इसकी गणना सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय को आठ बराबर भागों में बांटकर की जाती है और यह हर दिन लगभग 90 मिनट का होता है. स्थान बदलने के साथ इसके समय में भी बदलाव हो जाता है. इस दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है.

बुधवार को यमगंड काल सुबह 8:04 बजे से 9:26 बजे तक रहेगा. यह समय मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा माना जाता है. इस समय के दौरान स्वास्थ्य, दीर्घायु या सामान्य दुर्भाग्य से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इस काल को नए कार्यों की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. नया व्यापार या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए. इस दौरान किसी यात्रा पर भी निकलने और पैसों के लेन-देन से बचना चाहिए.

इस दिन गुलिक काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक रहेगा. गुलिक काल को 'विषैला समय' भी कहा जाता है. यह एक उपग्रह है, जिसे अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस काल में किए गए कार्य नकारात्मक परिणाम देते हैं. इस काल में कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है. जो काम बार-बार करने हों, वे इस काल में किए जा सकते हैं. बैंक में पैसे जमा करना, दान देना या निवेश करना इस काल में अच्छा माना जाता है.

क्या है ग्रहों की स्थिति?

बुधवार को सूर्य तुला राशि में रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे सूर्य का नीच होना या नीचस्थ होना कहा जाता है. सूर्य अग्नि तत्व का कारक है, जबकि तुला राशि वायु तत्व और शुक्र ग्रह के अधीन आती है, जो सूर्य के स्वभाव के विपरीत है. सूर्य को अहंकार, आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है. तुला राशि में आने से आत्मबल या ऊर्जा थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है. इस स्थिति में किसी भी फैसले पर पहुँचने में मुश्किल हो सकती है.

इस दिन चंद्र देव वृश्चिक राशि में रहेंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जन्म कुंडली में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना नीच की स्थिति माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा कमजोर या बलहीन हो जाता है. वृश्चिक राशि जल तत्व और मंगल की राशि है. यहां चंद्रमा होने से व्यक्ति हर बात और भावना को बहुत गहराई से महसूस करता है. मन में अक्सर चिंताएं, तनाव और बार-बार विचार (ओवरथिंकिंग) बने रहते हैं. मन पर पूरा काबू न होने के कारण सही समय पर सटीक निर्णय लेने में परेशानी आ सकती है.

दिशाशूल

बुधवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिशाशूल उस दिशा को कहते हैं, जिसमें किसी खास दिन यात्रा करना या निकलना अशुभ माना जाता है.

(IANS की रिपोर्ट)

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