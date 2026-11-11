मदर डेयरी का दूध ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक महंगा, टोंड से लेकर फुल क्रीम तक, देखें नई कीमतों की पूरी लिस्ट

त्योहारी सीजन अभी खत्म भी नहीं हुआ इससे पहले आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी मदर डेयरी (Mother Dairy) ने अपने दूध के सभी वेरिएंट्स की कीमतों में ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. कंपनी के अनुसार, नई बढ़ी हुई दरें गुरुवार, 12 नवंबर से लागू हो जाएंगी. जानें कल से फुल क्रीम और टोंड दूध के कितने बढ़ेंगे दाम...

फुल क्रीम और टोंड के साथ काऊ और डबल टोंड के नए रेट

फुल क्रीम दूध (पाउच) अब ₹72 की जगह ₹76 प्रति लीटर और टोंड मिल्क (पाउच) ₹60 से बढ़कर ₹62 प्रति लीटर हो गया है.

गाय का दूध (Cow Milk) अब ₹62 की जगह ₹65 प्रति लीटर और डबल टोंड दूध ₹54 से बढ़कर ₹56 प्रति लीटर मिलेगा.

किसानों से खरीद लागत बढ़ने का हवाला

कंपनी के मुताबिक, किसानों से दूध की खरीद लागत (Procurement Price) में बढ़ोतरी हुई है. कंपनी अपनी कुल बिक्री का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा दूध उत्पादक किसानों को देती है. इनपुट कॉस्ट में हुई इस वृद्धि का थोड़ा हिस्सा अब ग्राहकों पर डालना पड़ रहा है. बता दें कि मदर डेयरी ने करीब 6 महीने बाद कीमतों में यह बदलाव किया है. इससे पहले कंपनी ने 14 मई 2026 को दूध की कीमतों में बदला किया था.

दिल्ली-एनसीआर में बड़ा नेटवर्क

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के स्वामित्व वाली मदर डेयरी देश की प्रमुख डेयरी कंपनियों में से एक है. मदर डेयरी अकेले दिल्ली-एनसीआर मेंअपने आउटलेट्स, लोकल रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध की सप्लाई करती है, जबकि देश भर में इसका कुल दैनिक सेल 50 लाख लीटर से अधिक है.

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