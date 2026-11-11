Gold Silver Price Today: भाई दूज के पर अगर आप अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज सर्राफा बाजार के ताजा रुख को जान लेना बेहद जरूरी है. घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज बुधवार (11 नवंबर) की सुबह सोने और चांदी दोनों ही कीमती मेटल में मजबूती देखी जा रही है. चांदी में जहां आज 2 फीसदी की जोरदार तेजी देखी जा रही है, वहीं सोने की कीमतों में भी उछाल बरकरार है.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर आज सुबह 10:15 बजे 776.00 रुपये (0.55%) की बढ़त के साथ 1,41,301.00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया. कारोबार के दौरान सोने ने मिनिमम 1,41,120.00 रुपये और मैक्सिमम 1,41,568.00 रुपये का लेवल छुआ. वहीं एमसीएक्स पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी आज सुबह 10:14 बजे 3,657.00 रुपये (2.00%) की भारी उछाल के साथ 1,86,233.00 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. देश के सर्राफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है.
आपके शहर में सोने के दाम
लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख शहरों में 24 कैरेट (24K) सोने की कीमतें इस प्रकार हैं-
अहमदाबाद- 1,44,030 रुपये प्रति 10 ग्राम
अमृतसर- 1,44,130 रुपये प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु- 1,43,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 1,43,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 1,44,130 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 1,43,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 1,44,130 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 1,43,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 1,44,130 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई- 1,43,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
पुणे- 1,43,980 रुपये प्रति 10 ग्राम
सूरत- 1,44,030 रुपये प्रति 10 ग्राम
आपके शहर में चांदी के दाम
लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख महानगरों में शुद्धता वाली चांदी 999 की कीमतें इस प्रकार हैं-
अहमदाबाद- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
अमृतसर- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
बेंगलुरु- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
चेन्नई- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
दिल्ली- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
हैदराबाद- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
जयपुर- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
कोलकाता- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
लखनऊ- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
मुंबई- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
पुणे- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
सूरत- 2,04,000 रुपये प्रति 10 ग्राम
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