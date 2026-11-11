काव्या मारन बनीं अनिरुद्ध रविचंदर की दुल्हन, शादी की पहली फोटो ने जीता दिल

आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद की मालिकिन काव्या मारन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर शादी के बंधन में बंध गए हैं. इस जोड़े ने 11 नवंबर को ग्रीस में एक भव्य और सितारों से सजी डेस्टिनेशन वेडिंग में शादी की. अनिरुद्ध ने अपनी शादी के दिन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं और लिखा,"मेरी जिंदगी का एक खास पल, जो अब जिंदगी भर के लिए है - 11.11".

अनिरुद्ध ने अपनी शादी के लिए आइवरी रंग के कपड़ों में एक क्लासिक लुक चुना. उन्होंने कुर्ते के साथ उसी रंग की वेष्टि (धोती) पहनी थी, और इसके ऊपर बारीक कढ़ाई वाली एक लंबी जैकेट डाली थी. दूसरी ओर, काव्या ने ब्लश-पिंक रंग का लहंगा चुना, जिस पर बारीक कढ़ाई और सीक्वेंस का काम था. उन्होंने इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पहना और एक शानदार चोकर व झुमकों से अपने लुक को पूरा किया. पेस्टल रंगों के इन मैचिंग कपड़ों में यह जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था.

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी का जश्न 10 और 11 नवंबर को ग्रीस में मनाया गया. शादी से पहले, सुपरस्टार रजनीकांत को अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां से वे ग्रीस के लिए रवाना हुए. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनका परिवार भी एयरपोर्ट पर नजर आए. इस समारोह में शामिल होने जा रहे कई हाई-प्रोफाइल मेहमानों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए.

ग्रीस में शादी के बाद, अनिरुद्ध और काव्या 21 नवंबर को चेन्नई में एक भव्य रिसेप्शन देने वाले हैं. रिसेप्शन की तारीख की पुष्टि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए एक पोस्ट से हुई. इससे पहले काव्या के माता-पिता, कलानिधि मारन और कावेरी मारन ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें इस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था.

कई रिपोर्टों के अनुसार, मेहमानों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ-साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और फिल्म जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं. निमंत्रित राजनीतिक हस्तियों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नाम शामिल हैं.

रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी आमंत्रित किया गया है. फिल्म जगत से कई प्रमुख अभिनेता, संगीतकार और फिल्म निर्माता इस समारोह में शामिल हो सकते हैं. मेहमानों की सूची में रजनीकांत, ए.आर. रहमान, कमल हासन, धनुष और अजित कुमार (अपनी पत्नी शालिनी अजित कुमार के साथ) के नाम शामिल बताए जा रहे हैं. इस सूची में अल्लू अर्जुन और उनकी पत्नी स्नेहा अल्लू रेड्डी, शिवकार्तिकेयन और उनकी पत्नी आरती, निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार, एंड्रिया जेरेमिया, प्रसन्ना और सूरज वेंजारामूडु के नाम भी शामिल हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर को 'वाय दिस कोलावेरी डी' (जिसमें धनुष थे) गाने से काफी लोकप्रियता मिली. इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए संगीत दिया और शाहरुख खान, पवन कल्याण और विजय सहित अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों के साथ काम किया.उनके हालिया प्रोजेक्ट्स में रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' शामिल है.

काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और सन टीवी नेटवर्क में डायरेक्टर हैं.यूनाइटेड किंगडम के वारविक बिजनेस स्कूल से MBA पूरा करने के बाद, वह 2019 में सन टीवी नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर शामिल हुईं. द में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद में एक लीडरशिप रोल संभाला; इस टीम को उनके पिता ने 2017 में खरीदा था.

अनिरुद्ध और काव्या मारन की शादी की खबरें पहली बार 2025 में सामने आईं.पिछले साल जून में, इस म्यूजिक डायरेक्टर ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, "शादी? हाहा... शांत हो जाइए दोस्तो.कृपया ऐसी अफवाहें फैलाना बंद करें.

यह अफवाह तब शुरू हुई जब रेडिट (Reddit) पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि दोनों एक-दूसरे को एक साल से ज्यादा समय से डेट कर रहे हैं और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं. न 2026 में, अनिरुद्ध के चाचा और अभिनेता वाई. जी. महेंद्र ने KPTV से बात करते हुए इन शादी की अटकलों को और हवा दी.

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