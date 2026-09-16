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एशियाड की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट को मिलेगी जसपाल राणा ट्रॉफी, पीटी उषा का बड़ा ऐलान

PT उषा की घोषणा के बाद, एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट को अब नई शुरू की गई जसपाल राणा ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा. इस पहल का मकसद महाद्वीप के सबसे बड़े खेल मंच पर महिला एथलीटों के शानदार प्रदर्शन को पहचान दिलाना है.

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एशियाड की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट को मिलेगी जसपाल राणा ट्रॉफी, पीटी उषा का बड़ा ऐलान
पीटी उषा ने एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के लिए जसपाल राणा ट्रॉफी की घोषणा की

भारतीय शूटिंग के पहले सुपरस्टार जसपाल राणा पर एशियाड से ठीक पहले ‘MAVERICK JASPAL (मावेरिक जसपाल)' के पुस्तक विमोचन समारोह में उड़नपरी पीटी उषा ने बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा, “जसपाल राणा हमारे बीच नहीं हैं. लेकिन उनकी यादें और विरासत हमेशा कायम रहेंगी. भारतीय ओलिंपिक संघ की ओर से अब से हमेशा एशियाड की बेस्ट महिला एथलीट को ‘जसपाल राणा ट्रॉफ़ी' दी जाएगी.'  एशियाड के बेस्ट पुरुष एथलीट को पांच बार के पूर्व ओलिंपियन शूटर और ओलिंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया के पूर्व अध्यक्ष के नाम की ‘राजा रणधीर सिंह ट्रॉफ़ी' से नवाज़ा जाएगा. सिर्फ तीन महीने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और एशियाड के सुपरस्टार शूटर जसपाल राणा का सिर्फ 49 साल की उम्र में निधन हो गया और पूरी भारतीय खेल की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई.

128 साल के ओलिंपिक इतिहास के सबसे कामयाब कोच का जाना 

पेरिस ओलिंपिक्स 2024 में शूटर मनु भाकर ने कोच जसपाल राणा की अगुआई में पहली बार एक साथ 2 मेडल जीतकर इतिहास कायम कर दिया. जसपाल-मनु भाकर की जोड़ी ने जैसे ओलिंपिक में मेडल जीतने का राज़ ही डिकोड कर दिया.  पेरिस ओलिंपिक्स में मनु भाकर के इवेंट से पहले जसपाल राणा ने NDTV को दिये गये EXCLUSIVE इंटरव्यू में दावा कर दिया था, “मनु दोनों इवेंट में मेडल जीतेगी और आपसे बात भी करेगी.” लेकिन जब इस धुरंधर कोच की कामयाबी का बड़ा फ़ायदा उठाने का वक्त आया, भारतीय खेलों को बड़ा धक्का लग गया.  अब वक्त आया था कि दूसरे भारतीय शूटर्स भी जसपाल राणा की कोचिंग का फ़ायदा उठाकर ओलिंपिक्स में मेडल जीतते. मगर ये कहानी अधूरी रह गई.. 

इतिहास कायम करते और सिस्टम से हमेशा लड़ते रहे राणा

राणा भारतीय शूटिंग के पहले सुपरस्टार थे. 1994 के वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में इटली (मिलान) में राणा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में गोल्ड जीता और हर भारतीय घर में शूटिंग स्पोर्ट को पहचान मिल गई.  बतौर खिलाड़ी राणा ने एशियाड में 4 गोल्ड समेत 8 मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड समेत 15 मेडल जीते. उनका खेल ओलिंपिक खेलों का हिस्सा नहीं रहा वरना ये कहानी कुछ और ही हो सकती थी. 

कपिल देव से लेकर अभिनव बिन्द्रा ने किया याद

मशहूर और मंजे हुए पत्रकार एस. कन्नन और जी. राजारामन के साथ ‘MAVERIC JASPAL' में विश्व विजेता क्रिकेट कप्तान कपिल देव और ओलिंपिक गोल्ड मेडल विजेता शूटर अभिनव बिन्द्रा के अलावा, चैंपियन ऑफ़ चैंपियंस निशानेबाज़ अंजली भागवत और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता पिस्टल शूटर अनीश भानवाला ने भी इस क़िताब में जसपाल की यादों का कारवां खोल दिया है. जसपाल राणा की अनंत कामयाब और दिल को छू लेनेवाली कहानियों की शानदार दास्तां को पत्रकार राजारमन और कन्नन ने खूबसूरती से पिरोया है. इस क़िताब को पढ़ते वक्त आप बार-बार अहसास कर सकते हैं कि जसपाल आपके पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं ‘ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाक़ी है मेरे दोस्त..'

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