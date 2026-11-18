करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) लॉन्च होने जा रहा है. दुनिया के सबसे पॉपुलर वीडियो गेम फ्रेंचाइज में से एक GTA की नई पेशकश को लेकर गेमिंग इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसे बीते एक दशक का सबसे बड़ा गेमिंग लॉन्च बता रहे हैं.

दिल्ली के एक गेमिंग कैफे में GTA 6 के लॉन्च को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया गया. यहां बड़ी संख्या में युवा जुटे, जिन्होंने काउंटडाउन के साथ गेम के लॉन्च का स्वागत किया. कई फैन्स GTA-थीम वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और गेम की पहली झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए.

GTA 6 खिलाड़ियों को एक बार फिर मशहूर वाइस सिटी की दुनिया में ले जाता है. गेम में पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा ओपन वर्ल्ड, नए किरदार, बड़े मिशन और एडवांस ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं. गेम की डिटेलिंग और विजुअल क्वालिटी को लेकर गेमर्स खासे उत्साहित हैं.

इम्मोर्टल गेमिंग कैफे के संचालक जितेश का कहना है कि GTA 6 को लेकर लोगों की उत्सुकता कई सालों से बनी हुई थी. उनके मुताबिक, गेम की मांग इतनी ज्यादा है कि लॉन्च के साथ ही गेमिंग स्लॉट पूरी तरह बुक हो गए हैं. उन्होंने कहा कि इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी, एनिमेशन और ओपन वर्ल्ड अनुभव गेमिंग को एक नए स्तर पर ले जाते हैं.

गेमर्स के लिए यह लॉन्च सिर्फ एक नया वीडियो गेम नहीं बल्कि एक भावनात्मक पल भी है. कई युवाओं ने बताया कि वे बचपन से GTA खेलते हुए बड़े हुए हैं और GTA 6 का इंतजार वर्षों से कर रहे थे.

गेमर रक्ष ने कहा कि वह पिछले 13 साल से इस गेम का इंतजार कर रहे थे और उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गेम आखिरकार लॉन्च हो गया है. वहीं कंटेंट क्रिएटर औसन का कहना है कि गेम की डिटेलिंग, किरदार और इसकी दुनिया बेहद वास्तविक महसूस होती है.

एक अन्य गेमर कुशल के मुताबिक, उन्होंने GTA 6 खेलने के लिए अपने दूसरे सभी प्लान रद्द कर दिए हैं. उनका कहना है कि गेम की सड़कें, कारें, इमारतें और पूरा माहौल असली दुनिया जैसा महसूस होता है. वहीं गेमर जितेश ने इसे भावुक कर देने वाला पल बताते हुए कहा कि GTA उनके बचपन की यादों का हिस्सा रहा है.

गेमिंग समुदाय में यह भी चर्चा है कि GTA 6 अब तक के सबसे महंगे वीडियो गेम्स में शामिल हो सकता है. कई गेमर्स का दावा है कि गेम को पूरी तरह एक्सप्लोर करने और सभी प्रमुख मिशन पूरे करने में 50 से 80 घंटे तक का समय लग सकता है.

GTA 6 के लॉन्च के साथ एक बार फिर यह साफ हो गया है कि गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक और डिजिटल अनुभव बन चुका है.