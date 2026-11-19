India vs New Zealand LIVE Score, 1st Test Day 1: वेलिंगटन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने चार तेज़ गेंदबाज़ों को उतारने का फैसला किया है, जिससे मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिली है। तेज़ गेंदबाज़ों के तौर पर जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप, अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है, जबकि वाशिंगटन सुंदर टीम में इकलौते ऑलराउंडर हैं. देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में शामिल किया गया है. श्रीलंका दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें साई सुदर्शन की जगह मौका मिला है. वहीं, न्यूज़ीलैंड ने बेसिन रिज़र्व में होने वाले इस मुकाबले के लिए जैकब डफी को वापस टीम में शामिल किया है. WTC स्टैंडिंग में चौथे नंबर पर मौजूद भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए इस सीरीज़ में जीत हासिल करना ज़रूरी है. दूसरी ओर, टॉम लैथम की कप्तानी वाली न्यूज़ीलैंड की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है और वे अपनी घरेलू ज़मीन पर भी अपनी लय बनाए रखना चाहेंगे.

