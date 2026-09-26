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मां के सामने 3 साल के मासूम को स्कॉर्पियो ने कुचला, 10 फीट तक घसीटा; CCTV में कैद हुआ सांचौर का दर्दनाक हादसा

सांचौर की इन्द्रा कॉलोनी में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया. हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

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मां के सामने 3 साल के मासूम को स्कॉर्पियो ने कुचला, 10 फीट तक घसीटा; CCTV में कैद हुआ सांचौर का दर्दनाक हादसा
सांचौर में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से 3 साल के बच्चे की मौत
अल्टर्ड बाय NDTV
  • सांचौर में दिल दहला देने वाला हादसा, 10 फीट तक घसीटा गया बच्चा
  • मां के सामने 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, स्कॉर्पियो ने कुचला
  • दुकान से दौड़कर सड़क पर आया मासूम, CCTV में कैद हुआ हादसा
क्या आरोपी स्कॉर्पियो चालक की गिरफ्तारी हो सकी?
जयपुर:

राजस्थान के सांचौर की इन्द्रा कॉलोनी में एक हृदय विदारक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक तीन वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ था और अचानक दौड़कर सड़क पर पहुंच गया. इसी दौरान वहां से गुजर रही स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी और करीब 10 फीट तक घसीटते हुए ले गई. अपनी आंखों के सामने बेटे को खोने के बाद मां बेसुध हो गई, जबकि परिवार में मातम पसर गया.

अचानक सड़क पर आ गया बच्चा

जानकारी के अनुसार, घटना के समय मासूम अपनी मां के पास मौजूद था. इसी दौरान वह दुकान की ओर से दौड़ते हुए सड़क पर पहुंच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे के अचानक सड़क पर आने के कारण वाहन चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और स्कॉर्पियो सीधे बच्चे की चपेट में आ गई.

घटना का सीसीटीवी

घटना का सीसीटीवी

10 फीट तक घसीटता ले गया वाहन

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद स्कॉर्पियो बच्चे को करीब 10 फीट तक घसीटते हुए ले गई. गंभीर चोट लगने के कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मां के सामने हुई दर्दनाक मौत

सबसे दुखद पहलू यह रहा कि पूरा हादसा बच्चे की मां की आंखों के सामने हुआ. अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह सड़क पर दम तोड़ते देख मां की हालत बिगड़ गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और आसपास मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

हादसे की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फुटेज से यह स्पष्ट होगा कि वाहन की रफ्तार कितनी थी और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

पुलिस ने वाहन किया जब्त

सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. साथ ही दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है.

चालक की तलाश जारी

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वाहन चालक की पहचान और उसकी भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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