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एशियन गेम्स 2026 कबड्डी फाइनल: भारत बनाम ईरान मुकाबला, भारत में कब और कहां देखें लाइव?

गोल्ड मेडल के लिए भारत-ईरान आमने-सामने, जानें कबड्डी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

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एशियन गेम्स 2026 कबड्डी फाइनल: भारत बनाम ईरान मुकाबला, भारत में कब और कहां देखें लाइव?
एशियन गेम्स 2026 कबड्डी फाइनल: भारत बनाम ईरान मुकाबले कब और कहां देखें?

एशियन गेम्स 2026 में भारत और ईरान के बीच पुरुषों और महिलाओं के कबड्डी फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला एशिया की दो सबसे मजबूत टीमों के बीच हो रहा है. जिसमें भारत दोनों कैटेगरी में अपने टाइटल बचाने की कोशिश करेगा. महिलाओं का फाइनल मैच, ईरान के खिलाफ भारत की ग्रुप-स्टेज की जीत के बाद होगा, जबकि पुरुषों का मुकाबला इस खेल की पारंपरिक दिग्गज टीमों के बीच एक और कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है.

लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी

एशियन गेम्स 2026 में भारत बनाम ईरान महिला कबड्डी फ़ाइनल कब है?

एशियन गेम्स 2026 में भारत बनाम ईरान महिला कबड्डी फ़ाइनल शुक्रवार, 26 सितंबर को सुबह 9:30 बजे (IST)  शुरू होगा.

एशियन गेम्स 2026 में भारत बनाम ईरान पुरुष कबड्डी फ़ाइनल कब है?

एशियन गेम्स 2026 में भारत बनाम ईरान पुरुष कबड्डी सेमीफ़ाइनल शुक्रवार, 26 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे (IST)  शुरू होगा.

एशियन गेम्स 2026 कबड्डी फाइनल लाइव कहां देखें?

भारत के शामिल होने वाले एशियन गेम्स 2026 कबड्डी फ़ाइनल का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और इसे SonyLIV प्लेटफ़ॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा.

एशियाड- कबड्डी

  • भारत ने अबतक कबड्डी में जीते हैं 11 गोल्ड
  • ईरान ने अबतक जीते हैं कबड्डी में 2 गोल्ड
  • ईरान ने 2018 में जीते दोनों गोल्ड
  • भारत है पुरुष महिला का डिफेंडिंग चैंपियन
  • 1990 से शुरू हुई एशियाड में पुरुष कबड्डी
  • 1990 में भारत ने सिर्फ़ कबड्डी में जीता गोल्ड
  • 2010 में शुरू हुई महिला कबड्डी
  • 2018 जकार्ता एशियाड में चूकी भारतीय पुरुष और महिला टीम
  • आज 9:30AM- महिला कबड्डी फ़ाइनल- भारत बनाम ईरान
  • आज 2:30PM- पुरुष कबड्डी फ़ाइनल- भारत बनाम ईरान

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