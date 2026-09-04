शादी के फेरे से 3 दिन पहले उठी दूल्हे की अर्थी, रौंदती ले गई स्लीपर बस, हाथ-पैर धड़ से अलग

शादी की शहनाइयां बजने से महज तीन दिन पहले एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. बीते बुधवार (02 सितंबर) को तड़के करीब 4 बजे एक युवक अपनी शादी का कार्ड देने बाइक से जा रहा था. इसी दौरान हनुमानगढ़ में मेगा हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ने टक्कर मार दी है. टक्कर के बाद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और बाइक समेत युवक को करीब 500 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया. जिससे उसका हाथ-पैर धड़ से अलग हो गया और मौत हो गई है.

लुधियाना जा रही बस ने मारी टक्कर

हादसा के नौरंगदेसर के पास मेगा हाईवे पर श्याम मंदिर के सामने हुआ था. मृतक का नाम राधेश्याम है और वह अपनी शादी के लिए 2 सितंबर को पल्लू कार्ड बांटने जा रहा था. इसी दौरान जयपुर से लुधियाना जा रही स्लीपर बस ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

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हादसे के बाद बस चालक ने बस नहीं रोकी और बाइक समेत राधेश्याम को करीब 500 मीटर तक घसीटता ले गया. हादसे में राधेश्याम का एक हाथ और पैर धड़ से अलग हो गया और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जांच अधिकारी एएसआई राजाराम के अनुसार बस जयपुर से लुधियाना जा रही थी.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं

हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया. उधर हादसे में राधेश्याम की मौत के बाद दो परिवार में कोहराम मच गया है. शादी के महज तीन पहले दर्दनाक हादसे से दोनों परिवारों की शादी की खुशियां मातम में बदल गई. मृतक के पिता की रिपोर्ट पर टाउन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस फरार बस ड्राइवर की तलाश कर रही है.

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