आपस में भिड़े पाकिस्तान आर्मी और WAPDA के खिलाड़ी, जमकर चले लात घुसे, वीडियो वायरल

- कराची में पाकिस्तान आर्मी और वाप्डा टीम के बीच राष्ट्रीय खेलों के फुटबॉल सेमीफाइनल के बाद झड़प हुई थी.
- झड़प में खिलाड़ी और अधिकारी आपस में मुक्के और लात-घूंसे से भिड़ गए, जिससे कई घायल हो गए थे.
- घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है.
पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ और पाकिस्तान ओलंपिक संघ कराची में पाकिस्तान आर्मी और वाप्डा टीम के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने की घटना की जांच कर रहे हैं, जिसमें कई खिलाड़ी और अधिकारी घायल हो गए थे. केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अधिकारी भी बीच में कूद पड़े. वे एक-दूसरे को मुक्के और लात मार रहे थे.
मैच का सीधा प्रसारण होने के दौरान ही इस घटना के दृश्य कैमरे में कैद हो गए और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद कई लोगों ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. यह झड़प तब शुरू हुई जब आर्मी के खिलाड़ियों द्वारा अपने डगआउट के सामने जीत का जश्न मनाने पर वाप्डा के कुछ सदस्यों ने गुस्सा जताया.
PHADAAAAAAA!— Muneeb Farrukh (@Muneeb313_) December 10, 2025
Army beats Wapda 4-3 after a nail-biting match to qualify for the final of National Games but a fight broke out between the two teams after the final whistle. The lyari crowd loved it! 😅😅#PakistanFootball pic.twitter.com/EABpJM6vWN
पीएफएफ के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है. पाकिस्तान ओलंपिक संघ भी इस मामले की जांच करेगा क्योंकि राष्ट्रीय खेल उसके दायरे में आते हैं.
उन्होंने कहा,"हम भी इस घटना की जांच करेंगे और इसमें शामिल खिलाड़ियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."
