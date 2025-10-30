7 खेल एक साथ...वाह! क्या गेम है, ये Video देखकर आप भी यहीं कहेंगे

7 games in one video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. इस वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे- 'भाई, ये कौन-सा गेम है?' वीडियो में कुछ लोग ऐसे खेल-खेल रहे हैं जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग और लूडो...सब कुछ एक साथ चल रहा है. यह मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र @fyznrao ने शेयर किया है और कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'एक वीडियो बराबर 7 गेम्स.'

क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और लूडो...सब एक साथ! (cricket football hockey mix game)

वीडियो में दिखाया गया है कि एक खिलाड़ी सिक्का उठाकर उसे कंचे की तरह फेंकता है, फिर बैट उठाकर बल्लेबाजी करने पहुंचता है. बॉलर फुटबॉल को पैर से किक करता है, बल्लेबाज बैट से बॉल को हिट करता है और वहीं एक फील्डर बैडमिंटन रैकेट से बॉल को रोकने की कोशिश करता है. इतना ही नहीं, विकेटकीपर हॉकी स्टिक से फुटबॉल को विकेट में मार देता है और पास में खड़ा खिलाड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर कुछ और ही खेला करने लगता है. आखिर में अंपायर लूडो खेलते हुए बल्लेबाज को 'आउट' कर देता है. वीडियो का ये कॉन्सेप्ट इतना मजेदार और क्रिएटिव है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे.

यूजर्स बोले- ये तो 'All in One Game' है भाई (funny sports video)

इस वीडियो पर अब तक 1 लाख से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूज़र ने लिखा, 'ये तो ओलंपिक का फाइनल लग रहा है.' दूसरे ने मज़ाकिया अंदाज में कहा, 'अगला वर्ल्ड कप यही गेम होना चाहिए.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'एक ही मैदान में सबका मुकाबला.' ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे फनी और ट्रेंडिंग कंटेंट में से एक बन चुका है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा