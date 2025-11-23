विज्ञापन
फुटबॉल खेलने घर से निकला पूर्व अंडर-16 फुटबॉलर, पालघर के जंगल में पेड़ से लटका मिला शव

इस मामले में कासा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया गया है.

फुटबॉल खेलने घर से निकला पूर्व अंडर-16 फुटबॉलर, पालघर के जंगल में पेड़ से लटका मिला शव
  • महाराष्ट्र के पालघर के मेंढवन खिंड जंगल में पूर्व अंडर-16 फुटबॉलर सागर सोरटी का शव पेड़ से लटका मिला
  • सागर सोरटी 15 नवंबर को पुणे में फुटबॉल खेलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन अगले दिन उनका संपर्क टूट गया था
  • परिवार के अनुसार, सागर सोरटी पिछले दो सालों से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे
पालघर:

महाराष्ट्र के पालघर के मेंढवन खिंड जंगल में मुंबई के पूर्व अंडर-16 फुटबॉलर सागर सोरटी (35) का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. सागर सोरटी 15 नवंबर को पुणे में फुटबॉल खेलने जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन अगले ही दिन उनसे संपर्क टूट गया था.

परिवार के अनुसार, वह पिछले दो सालों से किसी कारणवश मानसिक तनाव में थे और यहां तक कि 15 दिन बाद होने वाले अपने छोटे भाई की शादी के लिए नए कपड़े सिलवाने से भी मना कर दिया था. इस मामले में कासा पुलिस स्टेशन में आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज किया गया है.

पालघर के पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारण का पता चलेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

