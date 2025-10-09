इंटरनेशनल फुटबॉलर की टूटी गर्दन, खिलाड़ी का लगा धक्का और सीधे LED बोर्ड से टकराया, खौफनाक वीडियो सामने आया

टोगो के इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर के साथ चीन में एक घरेलू मैच खेलते समय घातक दुर्घटना हो गई. गेम के बीच में ही सैमुअल असामोआ पिच के किनारे लगे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड से टकरा गए जिसके बाद उनकी गर्दन टूट गई. न्यूज एजेंसी एएफी की रिपोर्ट के अनुसार अब उनके क्लब ने कहा है कि उसे डर है कि कहीं सैमुअल हमेशा के लिए लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज न हो जाएं. सामने आए वीडियो फुटेज में दिखा है कि रविवार को चीन के सेकेंड टीयर के लीग वन में एक मैच के दौरान 31 वर्षीय सैमुअल को विपक्षी टीम के एक खिलाड़ी ने गेंद पाने की कोशिश में धक्का दे दिया. इस इम्पैक्ट की वजह से सैमुअल का सिर LED बोर्ड से जा टकराया.

इस घटना के बाद सैमुअल को धक्का देने वाले विपक्षी खिलाड़ी, चोंगकिंग टोंग्लिआंगलोंग क्लब के मिडफील्डर झांग झिक्सियॉन्ग को येलो कार्ड दिया गया था.

सैमुअल असामोआ एक मिडफील्डर हैं और उनके क्लब गुआंग्शी पिंगगुओ ने कहा है कि उनके गर्दन में फ्रैक्चर और नर्व डैमेज हुआ है. क्लब ने बताया कि बाद में उनकी सर्जरी की गई. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार क्लब ने सोमवार को कहा, "उन्हें हाई लेबल के पैरापलेजिया का खतरा है और वह इस सीजन के बाकी सभी मैच नहीं खेल पाएंगे. उनका करियर भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है." गौरतलब है कि पैरापलेजिया पैरालिसिस का एक रूप है जो शरीर के निचले आधे हिस्से को प्रभावित करता है.

इसके बाद बुधवार को क्लब ने कहा कि असामोआ सर्जरी से उबर रहे हैं और अभी स्थिर स्थिति में हैं. टीम की तरफ से कहा गया, "गुआंग्शी पिंगगुओ फुटबॉल क्लब सैमुअल असामोआ के लिए अपनी चिंता और उनके सपोर्ट के लिए सभी फैंस और तमाम दूसरे लोगों को ईमानदारी से धन्यवाद देता है."

सैमुअल का कैरियर

पिछले साल चीन आने से पहले असामोआ ने अपने करियर का अधिकांश समय बेल्जियम में बिताया. फुटबॉल स्टैट बताने वाली वेबसाइट ट्रांसफरमार्क डॉट कॉम के अनुसार, उन्होंने टोगो के लिए छह बार खेला है. चीन के फुटबॉल अधिकारियों के हवाला से सरकारी द पेपर ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया गया बोर्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मैदान से तीन मीटर की दूरी पर ही लगाया गया था.

