नोएडा में मौसम ले रहा गजब फिरकी, इधर बच्चों की ऑनलाइन क्लास, उधर कोहरा ही गायब

- रविवार को दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया था जिससे दृश्यता कम हो गई और वाहन धीमी गति से चल रहे थे
- नोएडा प्रशासन ने कोहरे के कारण स्कूलों को बंद कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश जारी किए थे
- उत्तर प्रदेश प्रशासन ने प्रदूषण को देखते हुए 19 जनवरी को एनसीआर क्षेत्र के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया
दिल्ली एनसीआर का मौसम इन दिनों कुछ समझ नहीं आ रहा है. रविवार को दिल्ली से लेकर नोएडा तक इतना कोहरा था कि साथ में खड़ा शख्स भी नजर नहीं आ रहा था. गाडि़यां सड़कों पर रेंग रही थी. लेकिन सोमवार को दिल्ली और नोएडा से कोहरा बिल्कुल गायब हो गया है. नोएडा प्रशासन ने रविवार को घना कोहरा देख स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश जारी कर दिये थे. लेकिन सोमवार को कोहरा गायब हो गया है. हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में अभी ठंड जाने वाली नहीं है. जल्द ही बारिश होने का भी अनुमान है.
नोएडा के प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन क्लास
उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर क्षेत्र में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं.स्कूलों में छुट्टी घोषित करने या ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का अधिकार दिया है. फिलहाल, 19 जनवरी को स्कूल बंद रहेंगे और स्टूडेंट्स लैपटॉप और मोबाइल फोन के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे. नोएडा के लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में आज ऑनलाइन क्लास हो रही है.
सरकारी स्कूलों में बढ़ाई गई टाइमिंग
यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की वजह से नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, अब सभी बोर्डों से जुड़े स्कूल सोमवार 19 जनवरी से अगले आदेश तक पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे. बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि सर्दी के प्रकोप के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.
ये भी पढ़ें :- दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की वजह से 88 ट्रेन लेट, कई डायवर्ट, यहां देखिए लिस्ट
राहुल पंवार ने बताया कि यह आदेश जिले के सभी परिषदीय, अशासकीय, राजकीय विद्यालयों के साथ-साथ सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड और अन्य सभी संबद्ध बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधनों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा.
ये भी पढ़ें :- पड़ेगा भयंकर कोहरा! दिल्ली-NCR में बारिश की तारीख भी आ गई , जानें एक हफ्ते के मौसम का हाल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं