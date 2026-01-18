Fog Alert: कल पड़ेगा भयंकर कोहरा! दिल्ली NCR में बारिश की तारीख भी आ गई , जानें 1 हफ्ते के मौसम का हाल

Rain Alert in Delhi NCR: दिल्ली में 18 जनवरी को शीत लहर में कमी के बावजूद कोहरे का कहर लगातार जारी है. अगले हफ्ते 24 जनवरी तक कोहरे से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, हालांकि इस बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है.अगले 2 से 3 दिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर पंजाब, हरियाणा और बिहार में घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले हफ्ते पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आने की संभावना है, जिससे 23 जनवरी को भारी वर्षा और बर्फबारी कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है.इसी पश्चिमी के कारण 22 से 24 जनवरी को कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है. उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये बारिश हो सकती है.

दिल्ली में सुबह 19 जनवरी को तापमान 6-8 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 23-24 जनवरी को 9-11 डिग्री तक पहुंच जाएगा अधिकतम तापमान भी 22-23 डिग्री से बढ़ते-बढ़ते शाम के वक्त 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा 22, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है

यूपी में बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 18, 21 और 22 जनवरी को उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. जबकि 23, 24 जनवरी को भारी बारिश कई इलाकों में हो सकती है.वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

Delhi Weather News Today

उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी

उत्तराखंड में 23 से 24 जनवरी को, वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है. वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, माहे, कराईकल और तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इलाकों में उत्तरपूर्व मॉनसून के कारण होने वाली बारिश धीरे धीरे कम पड़ सकती है.

सर्दी में थोड़ी कमी आएगी

सर्दी की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहेगा. हालांकि शाम के वक्त सर्दी में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक पहुंच जाएगा. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 जनवरी को 5.3 डिग्री रिकार्ड किया गया. जबकि अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री रहा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली.

दिल्ली में अगले हफ्ते मौसम का हाल

दिल्ली में 19 जनवरी से 24 जनवरी तक अगले पांच दिनों में बादल छाए रहेंगे. जबकि 19 जनवरी को घने कोहरे के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि 20 से 24 जनवरी के बीच सुबह के वक्त हल्के से घना कोहरा देखने को मिल सकता है. दिल्ली में 23 जनवरी को छाए घने बादलों के बीच बारिश बी देखने को मिल सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी. हालांकि कोहरे से राहत अभी नहीं मिलेगी.

