दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की वजह से 88 ट्रेन लेट, कई डायवर्ट, यहां देखिए लिस्ट

दिल्ली–एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ गलन लगातार बढ़ती जा रही है. सोमवार सुबह कई इलाकों में घने कोहरे ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी. ठंड के साथ-साथ कोहरे की मोटी चादर ने विजिबिलिटी को बेहद कम कर दिया, जिससे सड़क से लेकर रेल मार्ग तक यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. रेलवे के अनुसार विज़िबिलिटी घटने का सबसे बड़ा असर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है.

सुबह तक ही 7 दर्जन से अधिक यानी कुल 88 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही थीं. यात्रियों को कई घंटे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना पड़ा. रेलवे ने बताया कि स्थिति गंभीर देखते हुए 3 ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा है.

12453 न्यू दिल्ली राजधानी

19028 बांद्रा टर्मिनस–विवेक एक्सप्रेस

12439 श्री गंगानगर सुपरफास्ट

कई प्रमुख ट्रेनें घंटों की देरी से अपने मंजिल की ओर बढ़ रही हैं

14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस करीब 5 घंटे 23 मिनट लेट

12275 इलाहाबाद–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे लेट

12225 कैफियत एक्सप्रेस करीब 2 घंटे 10 मिनट लेट

कोहरे के कारण लगातार बदल रही ट्रेन टाइमिंग्स से लाखों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. रेलवे ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.