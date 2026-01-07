दादर फर्जी नोट मामला: दो साल से नकली नोट सप्लाई कर रही महिला बांग्लादेश बॉर्डर से गिरफ्तार

BMC चुनाव को लेकर में मुंबई पुलिस ने फर्जी नोटों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अहम कामयाबी हासिल की है. फर्जी करेंसी मामले में फरार चल रही महिला आरोपी को पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर के पास से गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी उस केस से जुड़ी है, जिसमें पिछले हफ्ते दादर रेलवे स्टेशन के पास एक आरोपी को नकली नोटों के साथ दबोचा गया था.

पुलिस के मुताबिक, बीते सप्ताह मुंबई पुलिस की शिवाजी पार्क पुलिस ने दादर रेलवे स्टेशन के नजदीक से अमरुद्दीन शेख नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा था. आरोपी के पास से 500-500 रुपये के कुल 72 हजार रुपये के हाई क्वालिटी फर्जी नोट बरामद हुए थे. शुरुआती जांच में ही पुलिस को शक हो गया था कि ये नकली नोट बेहद सधे हुए तरीके से तैयार किए गए हैं और संभव है कि इन्हें बांग्लादेश से भारत लाया गया हो.

पूछताछ के दौरान अमरुद्दीन शेख ने कबूल किया कि वह इससे पहले भी बड़ी मात्रा में फर्जी नोट बाजार में चला चुका है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये नकली नोट मुंबई और आसपास के किन-किन इलाकों में खपाए गए और इनके जरिए किन लोगों तक पैसा पहुंचा.

इसी मामले में एक महिला आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर थी. लगातार तलाश के बाद मुंबई पुलिस की टीम ने झारखंड के साहेबगंज जिले में, बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई में स्थानीय राधानगर पुलिस थाने की भी मदद ली गई. गिरफ्तार महिला की पहचान जोसना बीबी उर्फ जोसना सेराजुल शेख (49) के रूप में हुई है.

जांच में सामने आया है कि जोसना बीबी इस पूरे फर्जी नोट नेटवर्क में सप्लायर की भूमिका निभा रही थी. वह 60 हजार रुपये के असली नोट के बदले एक लाख रुपये के नकली नोट उपलब्ध कराती थी. पुलिस को शक है कि वह ये फर्जी नोट बांग्लादेश से भारत लाकर अलग-अलग लोगों के जरिए बाजार में पहुंचाती थी.

पुलिस सूत्रों के अनुसार महिला आरोपी पिछले करीब दो साल से इस अवैध धंधे में सक्रिय थी. इस दौरान उसने अनुमानित तौर पर 12 से 14 लाख रुपये के फर्जी नोट देश के अलग-अलग हिस्सों में खपाए हैं. बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को बेहद अहम माना जा रहा है, ताकि नकली नोटों के जरिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके.फिलहाल मुंबई पुलिस इस पूरे नेटवर्क की बाकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और फर्जी नोट भारत तक पहुंचाने का पूरा रास्ता क्या था.

