चलती लोकल में बेल्ट से गला दबाकर लूट, मजदूर की सूझबूझ से 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

मुंबई की सेंट्रल रेलवे लाइन पर चलती लोकल ट्रेन में सनसनीखेज लूट की वारदात हुई. बदमाशों ने भीड़ भरे कोच में मजदूर सुहेल नदाफ का गला बेल्ट से दबाकर उसकी जेब से 11 हजार रुपये लूट लिए. घटना के बाद पीड़ित की हिम्मत और पुलिस की फुर्ती से कुछ ही घंटों में सभी छह आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए.

मुंबई की Central Railway लाइन पर चलती लोकल ट्रेन में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज लूट ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भीड़ से भरे कोच में बदमाशों ने एक मजदूर युवक का गला बेल्ट से दबाकर उसकी जेब से 11 हजार रुपये नकद लूट लिए. हालांकि पीड़ित की हिम्मत और पुलिस की फुर्ती से कुछ ही घंटों में सभी छह आरोपी पकड़ लिए गए.

पीड़ित की पहचान सुहेल मजीद नदाफ (22) के रूप में हुई है. वह भायखला इलाके में अपने भाई के साथ रहता है और मुंबई में सामान की थैलियां बेचकर परिवार का पेट पालता है. मूल रूप से सुहेल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला है. घटना 5 जनवरी 2026 की शाम की है.

कमर से बेल्ट निकालकर गले को दबाया

पुलिस के मुताबिक, सुहेल काम के सिलसिले में डॉकयार्ड रोड स्टेशन से मस्जिद बंदर जाने के लिए अप सीएसएमटी लोकल के पहले लगेज कोच में सवार हुआ था. शाम करीब 4.10 से 4.15 बजे के बीच, कोच में पहले से मौजूद 5-6 युवकों में से तीन अचानक उसके पास पहुंचे. दो ने उसे कसकर पकड़ लिया, जबकि तीसरे ने कमर से बेल्ट निकालकर उसके गले में डाल दी और दबाव बनाना शुरू कर दिया. इसी दौरान एक अन्य आरोपी ने उसकी पैंट की जेब से 11 हजार रुपये जबरन निकाल लिए.

स्टेशन के बाहर घूमते दिखे आरोपी 

जैसे ही ट्रेन Sandhurst Road railway station पहुंची, सभी आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए. डरे और घबराए सुहेल ने वहीं उतरने की हिम्मत नहीं की और सीधे मस्जिद बंदर स्टेशन तक चला गया. काम निपटाने के बाद जब वह वापस सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पहुंचा, तो उसने लूट में शामिल दो आरोपियों को स्टेशन के बाहर घूमते देखा.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट

सुहेल ने बिना वक्त गंवाए वहां तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी घटना बताई. मौके पर मौजूद Wadala Railway Police ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया. पूछताछ में उनके अन्य साथियों के नाम सामने आए, जिन्हें बाद में हिरासत में ले लिया गया. सभी आरोपियों को पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की गई.

इस मामले में आरोपियों की पहचान शिवा नाडर उर्फ साहिल, सलमान राकेश शेख, आज़ाद महिताफ शेख, करीम सुरेश सोंडकर उर्फ करीम शमीम शेख, अमीर अली खैरुल अली और रेहान कुर्बान अली शेख के रूप में हुई है.  रेलवे पुलिस के अनुसार, इनमें से कुछ आरोपी नाबालिग हैं और मस्जिद बंदर व वाडी बंदर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

वडाला रेलवे पुलिस ने इस मामले में लूट का केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ये आरोपी पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रहे हैं.

