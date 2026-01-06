विज्ञापन
मुंबई में 2025 में फर्जी धमकियों का कहर, PM से सलमान तक सुरक्षा अलर्ट- जानिए पुलिस ने कैसे सुलझाए मामले

साल 2025 में मुंबई पुलिस को फर्जी धमकी कॉल, ई-मेल और मैसेज की बाढ़ का सामना करना पड़ा. पीएम मोदी से लेकर सलमान खान तक, वीआईपी और अहम संस्थानों को निशाना बनाते हुए 20 से ज्यादा धमकी मामले दर्ज हुए, जिनमें कई आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर या नशे में पाए गए.

  • साल 2025 में मुंबई पुलिस ने फर्जी धमकी भरे कॉल, ई-मेल और सोशल मीडिया मैसेजों की संख्या में तेजी दर्ज की
  • 2025 में कुल धमकी भरे मामलों में दस फोन कॉल, छह ई-मेल और चार सोशल मीडिया मैसेज शामिल थे
  • धमकी देने वालों में मानसिक रूप से अस्थिर और शराब के नशे में कॉल करने वाले भी पाए गए
मुंबई:

साल 2025 में मुंबई पुलिस को जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, वह थी फर्जी धमकी भरे कॉल और ई-मेल. हालात ऐसे रहे कि पुलिस को लगभग हर हफ्ते किसी न किसी बड़ी जगह, वीआईपी या अहम संस्थान को लेकर बम धमकी या हमले की चेतावनी मिलती रही. 2024 में जहां ऐसे कुल 20 मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या और गंभीरता दोनों में तेज़ उछाल देखा गया. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में मिली धमकियों में 10 फोन कॉल, 6 ई-मेल और 4 सोशल मीडिया मैसेज शामिल थे. जांच में सामने आया कि 10 कॉल करने वालों में से 3 मानसिक रूप से अस्थिर थे, 3 ने शराब के नशे में कॉल किए थे, जबकि 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

फर्जी धमकियों के बड़े मामले

11 फरवरी 2025 को दोपहर 1:43 बजे डायल 100 पर एक शख्स ने कॉल कर दावा किया कि अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में बम रखा जाएगा. कॉलर ने पुराने विमान हादसों का भी जिक्र किया. मामला आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ. जांच में कॉलर मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया और उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई.

20 फरवरी 2025 की सुबह गोरेगांव पुलिस स्टेशन की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर मेल आया, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गाड़ी उड़ाने की धमकी दी गई. जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी कंट्रोल रूम में 1400 से ज्यादा कॉल कर चुका था. इस मामले में बुलढाणा जिले के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया. 26 फरवरी 2025 को वर्ली ट्रैफिक कंट्रोल रूम में व्हाट्सऐप मैसेज आया, जिसमें पाकिस्तान से होने का दावा करने वाले शख्स ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस हमले की साजिश की बात कही. मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

13 अप्रैल 2025 की सुबह ट्रैफिक पुलिस को मैसेज मिला कि अभिनेता सलमान ख़ान के घर पर हमला और उनकी कार में बम लगाया जाएगा. जांच में भेजने वाला मानसिक रूप से अस्थिर निकला, जिसे इलाज के बाद परिवार के हवाले कर दिया गया.

17 अप्रैल को डायल 100 पर मुंबई में बम धमाके की सूचना देकर कॉलर ने फोन काट दिया. जांच में पता चला कि कॉल शराब के नशे में किया गया था. इसी तरह 18 मई को भेंडी बाजार को लेकर और 27 मई को एयरपोर्ट पर बम धमाके की चेतावनी मिली, जिसमें एक आरोपी को साकीनाका से गिरफ्तार किया गया.

14 जून 2025 को बीकेसी स्थित अमेरिकी दूतावास की हेल्पलाइन पर बम धमकी दी गई. कॉल करने वाला मानसिक रूप से अस्थिर पाया गया. 13 जुलाई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आधिकारिक ई-मेल पर मेल भेजकर फायरोज़ जीजीभॉय टावर्स में आरडीएक्स आईईडी लगाने का दावा किया गया.

14 अगस्त को मुंबई लोकल ट्रेनों को उड़ाने की धमकी दी गई, जो शराब के नशे में की गई कॉल निकली. 4 सितंबर को वर्ली ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेजकर 34 गाड़ियों को उड़ाने और 400 किलो आरडीएक्स लाने का दावा किया गया. इस मामले में नोएडा के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

5 सितंबर को नायर अस्पताल को उड़ाने की धमकी वाला ई-मेल आया, जबकि 12 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट को लेकर धमकी भरा मेल भेजा गया, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े होने का दावा किया गया.

हर कॉल को गंभीर मानकर हुई जांच

इसके अलावा साल भर होटल, एयरपोर्ट, अदालतों और यूएस कॉन्सलेट की जगहों को लेकर भी कई फर्जी धमकियां मिलीं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक भले ही बाद में ये धमकियां झूठी निकलें, लेकिन हर एक कॉल या ई-मेल पर पूरा सुरक्षा तंत्र एक्टिव करना पड़ता है. बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड, लोकल पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मौके पर भेजा जाता है.
 

