मुंबई में एक्टिव हुआ ‘ठक-ठक गैंग’, कार सवार का आईफोन लेकर फरार

‘ठक-ठक गैंग’ के मामले इससे पहले दिल्ली, मेरठ के साथ कई शहरों से सामने आ चुके हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजाने शख्स के लिए अपनी कार का दरवाजा या खिड़की अचानक ना खोलें.

मुंबई में एक्टिव हुआ ‘ठक-ठक गैंग’, कार सवार का आईफोन लेकर फरार
  • नवी मुंबई में ठक-ठक गैंग ने कुर्ला के SLR ब्रिज पर एक शख्स की कार को निशाना बनाया और मोबाइल फोन चोरी किया
  • घटना का पूरा वीडियो कार के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें आरोपियों की चालाकी साफ दिख रही है
  • पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान व्यक्तियों के लिए कार की खिड़की या दरवाजा अचानक न खोलें
मुंबई की सड़कों पर फिर ठक-ठक गैंग का आतंक देखने को मिला है. ये गैंग बेहद चालाकी से चलती कार को निशाना बनाता है और पलक झपकते ही कीमती सामान लेकर फरार हो जाता है. मामला नवी मुंबई के एक शख्स के साथ हुआ, जब वो कुर्ला के SLR ब्रिज से उतर रहा था, तभी उसकी कार को गैंग के बदमाशों ने निशाना बना लिया.

कैसे अंजाम दी वारदात?

इस पूरी घटना का वीडियो कार में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि जैसे ही ड्राइवर ने ब्रिज से उतरते हुए कार धीमी की, एक युवक अचानक आकर खिड़की पर जोर-जोर से ठक-ठक करने लगा. ड्राइवर ने जब शीशा थोड़ा नीचे किया, तभी पीछे से दूसरा शख्स भी कार के दूसरे दरवाजे पर खटखटाने लगा.

सीट पर रखा मोबाइल फोन झटक कर भागा

ड्राइवर का ध्यान बंटते ही पहला आरोपी सीट पर रखा मोबाइल फोन झटक कर भाग गया. पीड़ित शख्स के मुताबिक, कार की सीट पर रखा उसका आईफोन चोर ले उड़ा और जब तक वो समझ पाता, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे.

पुलिस में केस दर्ज

वारदात के बाद पीड़ित ने विनोबा भावे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है. 

पुलिस ने लोगों से की अपील

‘ठक-ठक गैंग' के मामले इससे पहले दिल्ली, मेरठ के साथ कई शहरों से सामने आ चुके हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजाने शख्स के लिए अपनी कार का दरवाजा या खिड़की अचानक ना खोलें. पहले मामले को समझें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं. 

