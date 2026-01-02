विज्ञापन
ये आपका ही पार्सल है... डिलीवरी के बहाने घर में घुसा, चाकू दिखाकर लड़की को लूटा और पीटा

Mumabi Crime: पीड़िता के मुताबिक, 29 दिसंबर 2025 को क्रिसमस वेकेशन के चलते वह घर पर अकेली थी. दोपहर करीब 4:15 बजे दरवाजे की घंटी बजी. बाहर एक 25 से 30 साल का युवक खड़ा था, जिसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था और सिर पर काली टोपी पहनी थी. उसने लड़की पर पार्सल लेने का दबाव बनाया. आगे क्या हुआ जानें.

घर में घुसकर लड़की से लूट. (फाइल फोटो)
  • मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक 22 वर्षीय छात्रा के साथ पार्सल डिलीवरी के बहाने लूट और मारपीट की वारदात हुई.
  • पीड़िता विले पार्ले के कॉलेज में एमएससी की छात्रा है और मरोल मिलिटरी रोड की निवासी है.
  • आरोपी ने पार्सल देने का दबाव बनाया और जब मना किया तो चाकू दिखाकर पैसे ऐंठे और मारपीट की.
मुंबई:

मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में पार्सल डिलीवरी के नाम पर एक 22 साल की छात्रा के साथ लूट और मारपीट की गंभीर वारदात सामने आई है. पीड़िता मरोल मिलिटरी रोड की रहने वाली है और विले पार्ले के कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही है. पीड़िता के साथ क्या हुआ, उसने खुद अपनी आपबीती बताई है.

अकेली लड़की देख घर में घुसा बदमाश

पीड़िता के मुताबिक, 29 दिसंबर 2025 को क्रिसमस वेकेशन के चलते वह घर पर अकेली थी. दोपहर करीब 4:15 बजे दरवाजे की घंटी बजी. बाहर एक 25 से 30 साल का युवक खड़ा था, जिसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था और सिर पर काली टोपी पहनी थी. उसके हाथ में मोबाइल फोन और भूरे रंग का पेपर बैग था. उसने कहा कि 508 नंबर के लिए पार्सल है.

पार्सल लेने का बनाया दबाव

जब युवती ने बताया कि उसने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया है, तो उसने अपने पिता को फोन कर कन्फर्म किया. पिता ने भी किसी पार्सल से इनकार किया. इस पर युवती ने पार्सल लेने से मना कर दिया और युवक वहां से चला गया. करीब 20 मिनट बाद वही युवक दोबारा लौटा और जबरदस्ती यह कहने लगा कि “ये आपका ही पार्सल है.”

युवक ने उसकी किसी “शिवाजी” नाम के व्यक्ति को फोन मिलाकर बात भी कराई, लेकिन युवती ने साफ कहा कि वह किसी शिवाजी को नहीं जानती और पार्सल सिक्योरिटी गार्ड के पास रखने को कहा. इसी दौरान युवक ने अचानक घर में घुसकर चाकू निकाल लिया और पैसे मांगने लगा.

चाकू की नोंक पर लड़की से लूट, की मारपीट

डर के मारे युवती ने अपनी जेब में रखे 2,000 रुपये उसे दे दिए. इसके बाद आरोपी ने और पैसे मांगते हुए उसका मुंह और गला दबाने की कोशिश की. विरोध करने पर उसने धक्का-मुक्की की, मारपीट की और उसे बेडरूम में ले जाकर पीटा, जिससे युवती बेहोश हो गई. करीब 5:10 बजे दरवाजे की घंटी बजने पर उसे होश आया. तब तक आरोपी फरार हो चुका था.

पड़ोसियों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

पड़ोस में रहने वाली मीना नाम की महिला मौके पर पहुंचीं, जिन्हें युवती के पिता ने फोन कर बुलाया था. घर के अंदर अलमारी के कपड़े बिखरे हुए थे, जिससे साफ था कि आरोपी ने सामान भी खंगाला. इसके बाद सोसायटी के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई. मामले की सूचना पर एमआईडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है.

