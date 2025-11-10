एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के साथ पहुंचीं बॉम्बे हाईकोर्ट, FIR को दी चुनौती, जानें पूरा मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा ने मुंबई EOW द्वारा दर्ज की गई FIR के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. दोनों ने अपने-अपने क्रिमिनल रिट पेटिशन दायर करते हुए FIR को “झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत” बताया है. यह मामला Best Deal TV Pvt. Ltd. नाम की एक कंपनी से जुड़ा है, जिसकी स्थापना 2014 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर की थी. इस कंपनी के खिलाफ एक बिज़नेस विवाद के चलते FIR दर्ज हुई है, जिसमें शिकायतकर्ता दीपक आर. कोठारी ने दोनों पर धोखाधड़ी (Section 403) और धमकी (Section 506) के आरोप लगाए हैं.

क्या है मामला?

Best Deal TV Pvt. Ltd. को दिसंबर 2014 में रजिस्टर्ड किया गया था. यह एक टेलीविज़न शॉपिंग कंपनी थी, जो कैश ऑन डिलीवरी (COD) मॉडल पर काम करती थी. 2015 में कंपनी ने बाहरी निवेशकों को जोड़ा — और राज कुंद्रा व शिल्पा शेट्टी ने शेयरधारकों के रूप में Respondent No. 2 (Deepak Kothari) से निवेश लिया.

निवेश का पूरा विवरण:

18 अप्रैल 2015 को 7,50,000 शेयर (15%) ₹31.95 करोड़ में बेचे गए.

राशि का ट्रांसफर दो चरणों में हुआ –

15 अप्रैल 2015 को ₹10 करोड़

27 अप्रैल 2015 को ₹10.45 करोड़

14 सितंबर 2015 को एक और समझौता हुआ जिसमें 6,69,950 शेयर (10%) ₹28.53 करोड़ में ट्रांसफर किए गए.

यानी कुल मिलाकर ₹60 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ था.

नोटबंदी के बाद गिरा बिजनेस

कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरी तरह COD पर निर्भर था. नवंबर 2016 में नोटबंदी के ऐलान के बाद कंपनी की बिक्री और कैश फ्लो बुरी तरह प्रभावित हुए. इस वजह से कुछ वेंडर्स को पेमेंट में देरी हुई. इन्हीं में से एक M/s Aesthetic Solutions, जिसकी प्रोप्राइटर हिना प्रकाश देसाई थीं, ने 2017 में NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल), मुंबई में इनसॉल्वेंसी (दिवालियापन) की कार्यवाही शुरू की.

NCLT ने कंपनी का संचालन संभाला

मार्च 2017 में दायर याचिका को मई 2017 में NCLT ने स्वीकार किया और कंपनी का संचालन Resolution Professional को सौंप दिया गया. इसके बाद से Best Deal TV Pvt. Ltd. के सभी फैसले अदालत-नियुक्त प्रोफेशनल के जरिए लिए जा रहे हैं.

2025 में नया मोड़ – FIR हुई दर्ज

अक्टूबर 2025 में शिकायतकर्ता दीपक कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने उनसे निवेश लेकर ग़लत तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया. इसके आधार पर जुहू पुलिस ने FIR No. 883/2025 दर्ज की, जिसमें IPC की धारा 403 (आपराधिक दुरुपयोग), 506 (धमकी) और 34 (साझा आपराधिक इरादा) लगाई गईं.

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

दोनों ने Article 226/227 के तहत और Section 528 of Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 के अंतर्गत हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि— “यह FIR सिर्फ व्यवसायिक विवाद को आपराधिक रंग देने की कोशिश है. कंपनी पहले से NCLT की प्रक्रिया में है, ऐसे में किसी भी फंड ट्रांजेक्शन या नुकसान का जिम्मा कंपनी के Resolution Professional का होता है, न कि शेयरधारकों का.”

कानून जिनका हवाला दिया गया

संविधान, 1890

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016

क्या मांग की गई है?

याचिका में अनुरोध किया गया है कि—

जुहू पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज FIR को रद्द किया जाए,

और अदालत मामले की कानूनी वैधता और प्रक्रिया की शुद्धता की जांच करे.

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का कहना है कि उनके खिलाफ हाल ही में एक के बाद एक कई झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है.