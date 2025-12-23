विज्ञापन

'आपका समय आ गया है', धुरंधर देख शिल्पा शेट्टी ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- देशभक्ति की बेस्ट फिल्म

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ के कलाकारों की जमकर सराहना करते हुए इसे ‘‘देशभक्ति’’ की भावना से लैस सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है.

Read Time: 2 mins
Share
'आपका समय आ गया है', धुरंधर देख शिल्पा शेट्टी ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- देशभक्ति की बेस्ट फिल्म
शिल्पा शेट्टी ने की धुरंधर की तारीफ
नई दिल्ली:

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर' के कलाकारों की जमकर सराहना करते हुए इसे ‘‘देशभक्ति'' की भावना से लैस सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बताया है. ‘धुरंधर' पांच दिसंबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर. माधवन और राकेश बेदी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म की कहानी कंधार विमान अपहरण, 2001 संसद हमला और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों जैसी भू-राजनीतिक तथा आतंकवादी घटनाओं की पृष्ठभूमि में खुफिया एजेंसियों के गुप्त अभियानों पर आधारित है.

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोशल मीडिया मंच ‘इंस्टाग्राम' पर सोमवार को एक वीडियो साझा किया जिसमें वह फिल्म के गीत ‘एफए9एलए' के चर्चित ‘स्टेप' (नृत्य) को करती नजर आ रही हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना पर फिलमाया गया यह ‘स्टेप' काफी चर्चा में है. उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि रणवीर सिंह आपका समय आ गया है… अभिनय सधा हुआ, बारीकियों से भरपूर था.. किरदार को पूरी तरह से निभाया. अक्षय खन्ना, जबरदस्त... मैडी (माधवन) आपसे बेहतर यह किरदार कोई नहीं निभा सकता था. अर्जुन रामपाल अप्रत्याशित रूप से शानदार ...संजय दत्त, हमेशा की तरह रॉकस्टार.

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने फिल्म के अन्य कलाकारों गौरव गेरा, मानव गोहिल और राकेश बेदी के चयन के लिए ‘कास्टिंग डायरेक्टर' मुकेश छाबड़ा की तारीफ की. उन्होंने साथ ही लिखा, ‘‘...आदित्य धार आपने हाल ही में देशभक्ति की भावना से लैस सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बनाई है. 'धुरंधर' की पूरी टीम को सलाम.'' फिल्म अभी तक वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर चुकी है. आदित्य धर और उनके भाई लोकेश धर ने जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर अपनी निर्माण कंपनी ‘बी62 स्टूडियोज' के बैनर तले ‘धुरंधर' का निर्माण किया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shilpa Shetty Kundra, Dhurandhar Movie, Dhurandhar Praise, Shilpa Shetty Reaction On Dhurandhar, Shilpa Shetty On Dhurandhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com