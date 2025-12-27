विज्ञापन

इन 7 एक्ट्रेसेस के साथ रिलेशनशिप में रहे अक्षय कुमार, 5वीं वाली थी 13 साल बड़ी, एक के साथ तो शादी तक पहुंच गई थी बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने एक दो नहीं बल्कि बॉलीवुड की सात एक्ट्रेसेस को डेट किया है

नई दिल्ली:

अक्षय कुमार के रंगीन मिजाज को लेकर हमेशा बॉलीवुड में चर्चाएं रही हैं. आज भले ही अक्षय एक फैमिली मैन हैं और पत्नी के प्रति समर्पित हैं लेकिन एक समय ऐसा भी रहा जब अक्षय कुमार ने लगभग अपनी हर को स्टार को डेट किया. एक-दो के साथ तो बात शादी तक भी पहुंच गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार ने एक दो नहीं बल्कि बॉलीवुड की सात एक्ट्रेसेस को डेट किया है. आइए उनके बारे में जानते हैं.

अक्षय और रवीना टंडन

अक्षय और रवीना 90 के दशक के सबसे ज़्यादा चर्चित कपल्स में से एक थे. उनके लिए यह पहली नज़र का प्यार नहीं था. वे शुरू में 1994 में मोहरा की शूटिंग के दौरान दोस्त बने और 1995 में डेटिंग शुरू की. वे एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और लगभग 3 साल साथ रहने के बाद हर कोई उनकी शादी की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. अफवाहें यह भी थीं कि दोनों ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में सगाई कर ली है. लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि रवीना अक्षय के रंगीन मिजाज से थक गई थीं.

अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी

अक्षय और शिल्पा का अफेयर हमेशा मीडिया की नज़रों में रहा, लेकिन लगभग एक साल साथ रहने के बाद, एक्ट्रेस ने अक्षय को छोड़ दिया क्योंकि कथित तौर पर वह ट्विंकल खन्ना के साथ ज्यादा नजदीक आ रहे थे.

अक्षय कुमार और पूजा बत्रा

अक्षय और पूजा ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी डेट किया था. चूंकि पूजा अपने शुरुआती दिनों में एक जानी-मानी मॉडल और एक्ट्रेस थीं, इसलिए उन्होंने अक्षय को फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने में मदद की. हालांकि, कुछ साल साथ रहने के बाद, दोनों ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए अलग-अलग रास्ते चुन लिए.

अक्षय कुमार और आयशा जुल्का

अक्षय और आयशा अपनी हिट फिल्म खिलाड़ी की रिलीज़ के साथ रातों-रात स्टार बन गए. जल्द ही, उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ-स्क्रीन भी दिखने लगी और अफवाहें उड़ने लगीं कि वे शहर के नए कपल हैं, लेकिन कुछ समय बाद दोनों स्टार्स अपने-अपने रास्ते चले गए.

अक्षय और रेखा

यह एक ऐसा अफेयर था जिसने सभी को चौंका दिया था. यह 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान हुआ था जब अक्षय और रेखा की बढ़ती नज़दीकियों की कहानियां सामने आने लगीं. कहा जाता था कि रेखा इस हैंडसम हंक के प्यार में पागल थीं, लेकिन उनके अफेयर की अफवाह रवीना टंडन को पसंद नहीं आई, जो उस समय अक्षय को डेट कर रही थीं.

अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा

जब अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी की, तो यह माना गया कि एक्टर अब अक्षय पूरी तरह से पत्नी के प्रति समर्पित होंगे. लेकिन पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं. शादी के कुछ साल बाद, अक्षय और प्रियंका चोपड़ा के रिलेशनशिप की खबरें सामने आने लगीं क्योंकि उन्होंने एक साथ चार फिल्में की थीं. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ-स्क्रीन भी दिखने लगी थी. हालांकि ट्विंकल को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने से मना कर दिया.

अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ

ऐसी भी अटकलें थीं कि कैटरीना, अक्षय कुमार को डेट कर रही थीं, जो जाहिर तौर पर तब हुआ जब उन्होंने हम को दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम और सिंह इज़ किंग जैसी अलग-अलग फिल्मों में एक साथ काम किया. हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस पर कभी कुछ नहीं कहा.

