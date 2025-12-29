विज्ञापन
विशेष लिंक

बिगड़ते बिगड़ते कैसे बनी बात... पवार परिवार फिर दिखाएगा पावर, पिंपरी चिंचवड का चुनाव लड़ेंगे साथ

पुणे नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. शरद पवार और अजित पवार गुट फिर से एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं. गठबंधन के तहत उम्मीदवार ‘तुतारी’ और ‘घड़ी’ चिह्नों पर मैदान में उतरेंगे. वहीं मुंबई में बीजेपी अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी करने वाली है.

Read Time: 3 mins
Share
बिगड़ते बिगड़ते कैसे बनी बात... पवार परिवार फिर दिखाएगा पावर, पिंपरी चिंचवड का चुनाव लड़ेंगे साथ

Maharashtra Municipal Election 2026: पुणे नगर निगम चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. लंबे समय से अलग-अलग रास्तों पर चल रहे शरद पवार और अजित पवार के गुट अब फिर से एक साथ आ गए हैं. दोनों गुटों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और गठबंधन को लेकर सहमति बन चुकी है. यह कदम आने वाले चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है.

गठबंधन पर बनी सहमति

शरद पवार गुट ने महाविकास अघाड़ी से दूरी बनाते हुए अजित पवार के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है. अजित पवार ने भी शरद पवार गुट की मांगों को स्वीकार कर लिया है. इस समझौते के तहत पुणे में शरद पवार की पार्टी को 32 से 35 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है.

दोनों चिह्नों पर लड़ेंगे उम्मीदवार

गठबंधन के तहत उम्मीदवार ‘तुतारी' और ‘घड़ी' दोनों चुनाव चिह्नों पर मैदान में उतरेंगे. यह फैसला दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि इससे अंदरूनी विवाद खत्म होने की संभावना है.

अजित पवार गुट ने शुरू किया एबी फॉर्म वितरण

इधर, अजित पवार गुट ने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देना शुरू कर दिया है. विधायक सना मलिक ने देर रात पार्टी कार्यालय में अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को फॉर्म वितरित किए. पार्टी ने 36 उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही जारी कर दी है और आज सुबह 11 बजे दूसरी सूची घोषित की जाएगी. यह सूची प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की मौजूदगी में जारी होगी.

कैसे साथ आए चाचा-भतीजा?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शरद पवार को महाविकास अघाड़ी (MVA) और अजीत पवार को महायुति ये ज्यादा तवज्जों नहीं मिल रही थी. इसलिए दोनों चाचा-भतीजा ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. 

ये भी पढ़ें- टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 AC कोच धू-धूकर जले, एक यात्री की मौत

मुंबई में बीजेपी की पहली सूची आज

पुणे के साथ-साथ मुंबई में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी आज अपनी पहली आधिकारिक सूची जारी करने वाली है, जिसमें 50 से अधिक उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं. पार्टी ने लगभग 90 उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है और उन्हें आज और कल के भीतर नामांकन दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं. खबर यह भी है कि 90 से अधिक उम्मीदवारों को एबी फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं.

गठबंधन में खींचतान जारी

हालांकि, गठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर अभी भी चर्चा और विवाद जारी है. ऐसे में संभावना है कि कुछ उम्मीदवार आखिरी वक्त में नामांकन दाखिल करें. इसके बावजूद बीजेपी ने अपनी पहली बड़ी सूची जारी करने का फैसला कर लिया है, जिससे चुनावी माहौल और गरमाने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- Fog Alert: अगले 3 दिन कोहरे का कहर, यूपी, दिल्ली से बिहार तक अलर्ट, जानें न्यू ईयर तक कैसा रहेगा मौसम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pune Municipal Election 2026, Sharad Pawar Ajit Pawar Alliance, Maharashtra Politics Latest News, BJP Candidate List Mumbai
Get App for Better Experience
Install Now