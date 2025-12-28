BMC में महायुति से बाहर अजित पवार, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, 37 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी – अजित पवार गुट) ने अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. एनसीपी विधायक सना मलिक ने इस घोषणा के साथ ही पार्टी की चुनावी रणनीति और गठबंधन से जुड़े रुख को भी स्पष्ट किया.

बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला

सना मलिक ने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के निर्देशों के अनुसार लिया है. उन्होंने कहा, “हमने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है और उसी के तहत 37 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है.”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एनसीपी बीएमसी की कुल 227 सीटों में से करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शेष उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी.

गठबंधन राजनीति पर टिप्पणी करते हुए सना मलिक ने कहा कि चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी (MVA), अजित पवार ने कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया है. उनके अनुसार, “अजित पवार की स्पष्ट और सशक्त विचारधारा की वजह से बड़ी संख्या में लोग एनसीपी से जुड़ना चाहते हैं, और हम उन्हें पार्टी के माध्यम से अवसर दे रहे हैं.”

सना मलिक ने बताया कि पहली सूची में पार्टी की रणनीति साफ तौर पर दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में मौजूदा नगरसेवकों को प्राथमिकता दी गई है. युवाओं को आगे बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है. महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्होंने दावा किया कि यह संतुलन पहली सूची में स्पष्ट रूप से नजर आता है.

महायुति में नवाब मलिक को लेकर चल रही असहजता और नाराज़गी के सवाल पर सना मलिक ने दो टूक जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि संगठन पार्टी की अपनी नीति और निर्णयों के अनुसार चलेगा. उन्होंने कहा, “मुंबई चुनाव समिति के प्रमुख नवाब मलिक के नेतृत्व में ही पार्टी काम कर रही है और उसी के तहत आज हमारी पहली सूची जारी की गई है.”

एनसीपी (अजित पवार गुट) का बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला मुंबई की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है. एक तरफ जहां महायुति और विपक्ष अपने-अपने गठबंधन को मज़बूत करने में जुटे हैं, वहीं एनसीपी का यह कदम उसे एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

अब सभी की निगाहें एनसीपी की अगली उम्मीदवार सूची और इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी किस तरह से मुंबई की सियासत में अपनी ताकत बढ़ाने में सफल होती है.

