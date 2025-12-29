चाचा-भतीजे में बनी बात, पिंपरी-चिंचवड महा नगरपालिका चुनाव में दिखेगी पवार की पावर जोड़ी, अजित पवार का ऐलान

- शरद पवार और अजित पवार ने पिंपरी-चिंचवड महापालिका चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है
- अजित पवार ने चुनावी रैली में भाजपा के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल पर कड़े शब्दों में गंभीर आरोप लगाए हैं
- अजित पवार ने कहा कि BJP के शासनकाल में पिंपरी-चिंचवड महापालिका भारी कर्ज में डूब गई और प्रशासनिक ढीलापन हुआ है
शरद पवार और अजित पवार में महा नगरपालिका चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया है. पिंपरी-चिंचवड में महा नगरपालिका चुनाव दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियां मिलकर लड़ेंगी. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इसका ऐलान एक चुनावी रैली के दौरान किया. शरद पवार और अजित पवार के बीच पिछले काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं हो पा रही थी. लेकिन आखिरकार, पिंपरी-चिंचवड में महापालिका चुनाव के लिए बात बन गई है. अजित पवार ने इस अवसर पर कहा- पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए 'घड़ी' और 'तुरही' एक हो गए हैं, परिवार एक साथ आ गया है.
पांच वर्षों के कार्यकाल पर कड़ा हमला
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका चुनाव की पृष्ठभूमि में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के एकजुट होने के बाद आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रभाग क्रमांक 1 और 12 के उम्मीदवारों के प्रचार का नारियल फोड़कर अभियान का शुभारंभ किया. इस अवसर पर आयोजित जनसभा में बोलते हुए अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल पर कड़े शब्दों में हमला बोला. अजित पवार का भाषण सुन ऐसा लगा ही नहीं कि वह उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जिसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है. ऐसे में महायुति के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं.
कहां चुकाओगे यह पाप...?
पिंपरी-चिंचवड में आयोजित चुनावी सभा के दौरान अजित पवार ने कहा, 'एशिया की सबसे समृद्ध महापालिकाओं में गिनी जाने वाली पिंपरी-चिंचवड महापालिका को भाजपा ने अपने कार्यकाल में कर्जदार बना दिया. शहर में प्रशासनिक शासन के दौरान लिए गए गलत फैसलों और ढीले-ढाले प्रशासन के कारण शहर को भारी नुकसान हुआ है. कुदलवाडी इलाके में 300 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गरीबों के घर-परिवार उजड़ गए.' इस पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने बीजेपी नेताओं से सवाल किया- कहां चुकाओगे यह पाप...?
पिंपरी-चिंचवड में अब बीजेपी Vs राष्ट्रवादी कांग्रेस
महा नगरपालिका चुनाव की पहली ही सभा में अजित पवार ने मतदाताओं से भावनात्मक अपील की. विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'मैं काम करने वाला आदमी हूं. मैं सुबह 6 बजे से काम शुरू करता हूं. जब मैं काम कर रहा होता हूं, तब कुछ आलसी लोग सोए रहते हैं. ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए.' इस सभा के बाद पिंपरी-चिंचवड में अब भाजपा बनाम राष्ट्रवादी का सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. अजित पवार के इस आक्रामक रुख से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.
पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे नगर निगम समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे, और मतगणना अगले दिन होगी. नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है.
